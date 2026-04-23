서울 원룸 월세 71만원…‘기피 대상’ 전세는 하락
서울 원룸 평균 월세 4만원 올라 71만원
중랑구 월세 22% 상승…재개발이 폭등 이끌어
서초구 전세 보증금 2억6732만원 최고치
전용면적 10평(33㎡) 이하의 서울 원룸 평균 월세가 한달 간 크게 오른 것으로 나타났다. 반면 전세사기 사태 이후 기피대상이 된 원룸 전세 보증금은 소폭 하락했다.
23일 부동산 정보업체 다방이 3월 국토부 실거래가 공개시스템 데이터를 분석한 결과 전용면적 33㎡ 이하 월세 보증금 1000만원 기준으로 평균 월세는 전월 대비 4만원 올라 71만원이 돼 5.2% 상승했다. 보증금 1억 원 미만 거래로 집계한 결과다. 전세 보증금은 83만원 하락해 0.4% 감소했다.
동대문구에서는 월세가 한 달만에 16만원 올라 76만원이 되면서 비율상 가장 큰 28.1% 폭등한 것으로 나타났다. 이문·휘경뉴타운 개발로 기존 다세대주택이 대거 철거되면서 공급절벽이 발생한 것으로 해석된다. 이외 재개발 이슈가 있는 중랑구도 15만원이 올라 82만원이 되면서 22.0% 상승했다. 이외 금천구와 양천구, 강남구가 10% 이상 상승률을 기록했다.
평균 월세가 가장 높은 건 강남구로 100만원에 달했다. 서초구와 성동구가 모두 86만원으로 뒤를 이었다. 월세가 50만원 아래인 지역은 42만원인 노원구와 44만원인 도봉구뿐이었다. 이외 서대문구가 55만원, 은평구와 강북구가 60만원으로 낮은 가격대를 형성했다.
원룸 전세 보증금은 중구에서 5000만원 넘게 오르면서 27.9% 상승률을 기록했다. 관악구도 3000만원, 동작구도 2500만원 오르는 등 10% 넘는 상승률이었다. 절대값으로는 서초구가 가장 높은 2억6732만원을 기록했다. 중구가 2억5678만원으로 2위, 강남구가 2억5361만원으로 3위였다.
월세와 전세 보증금이 모두 떨어진 지역도 있었다. 종로구는 월세가 68만원이던 게 56만원으로, 전세 보증금이 1억3550만원이던 게 1억2007만원으로 하락했다. 도봉구에서는 52만원이던 월세가 44만원으로, 전세 보증금은 1억3382만원이던 게 1억2282만원으로 1000만원 넘게 내려갔다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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