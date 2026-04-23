‘구타‧강제노역‧착복’ 덕성원 피해자들, 재단 상대 손배소
1970~1990년대 구타와 성폭력, 강제노역, 급여 착복 등 인권유린이 발생한 부산의 사회복지법인 ‘덕성원’ 피해자들이 이름을 바꿔 이어 내려오고 있는 재단 측에 민사소송을 제기했다.
덕성원피해생존자협의회(협의회)는 23일 부산지법에서 기자회견을 열고 협의회 소속 피해자 4명이 사회복지법인 은화복지재단(옛 재단법인 덕성원)을 상대로 부산지법 동부지원에 불법행위 손해배상 청구의 소를 제기했다고 밝혔다. 청구액은 원고 1명당 1000만원으로 도합 4000만원이다.
해당 사건은 1952년 설립돼 보육원 등 사회복지법인으로 운영된 덕성원에서 수용 원생을 대상으로 광범위한 인권 침해가 이뤄진 사건이다. 경찰의 불법 단속으로 1982년 형제복지원에 수용됐다 전원돼 1995년까지 덕성원에서 생활한 피해자 안종환씨(현 협의회 대표) 신청으로 진실화해를위한과거사정리위원회(진화위)가 조사에 나서면서 피해 규모와 내용이 본격적으로 알려졌다.
진화위 결정서에 따르면 안씨 등 원생들은 덕성원 내 농장과 공사현장, 설립자 서모씨 일가의 집 등지에서 강제노역에 동원됐다. 구타와 가혹행위, 감금, 성폭력도 일상적으로 이뤄졌으며 덕성원 측은 원생 몫의 보조금, 급여, 교육비 등을 착복하기도 한 것으로 파악됐다.
진화위는 국가가 안씨는 물론 미신청 피해자 45인에 대해서도 사과하고 피해 회복을 위한 조치를 해야 한다고 지적했다. 또 덕성원에 대한 전수 조사 등도 권고했다.
피해자들은 지난해 12월 국가와 부산시를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소했다. 재판부는 국가와 부산시가 피해자 42명의 청구액 460억원 중 390억원을 지급하라고 판결했다. 법무부와 부산시가 항소를 포기하면서 이는 확정됐다.
이번 소송은 사건 당시 덕성원을 운영했던 주체 측도 책임을 져야 한다는 취지에서 제기됐다. 협의회는 “은하복지재단은 과거 덕성원이 그대로 이어진 법인”이라며 “여전히 설립자의 딸이 대표이사로 있으며, 산하기관인 요양원은 설립자의 손자가 운영하는 등 가족이 운영하고 있어 동일성이 인정된다”고 주장했다.
법조계에서는 손해배상 청구 시효가 관건이라는 평이 나온다. 통상의 시효는 불법행위를 인지한 날로부터 3년이기 때문이다. 국가를 상대로 제기한 과거사 소송의 경우 진화위의 결정일을 기준으로 계산해 시효가 완성되지 않은 것으로 보지만, 민간 재단 상대 소송에도 적용될 수 있는지는 미지수다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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