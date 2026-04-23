[속보] 생후 4개월 ‘해든이’ 학대·살해한 친모 ‘무기징역’
생후 4개월 된 아들을 무참히 폭행하고 학대해 숨지게 만든 ‘해든이(가명) 사건’의 친모가 1심에서 무기징역을 선고받았다. 학대를 알고도 방조한 남편에게도 징역형이 선고됐다.
광주지법 순천지원 형사1부(부장판사 김용규)는 23일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의로 구속기소된 30대 친모 A씨에게 무기징역을 선고했다.
재판부는 아내의 아동학대를 방임하고 사건의 참고인을 고소하겠다며 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 함께 구속기소된 남편 B씨에게는 징역 4년 6개월을 선고했다.
A씨는 지난해 10월 22일 오전 11시43분쯤 전남 여수시 자택에서 생후 4개월인 아들 해든이를 무차별적으로 폭행한 뒤, 물을 틀어놓은 아기 욕조에 홀로 방치해 다발성 골절 및 출혈에 따른 쇼크 등으로 숨지게 한 혐의를 받는다. 수사 결과 A씨는 지난해 8월 24일부터 범행 당일까지 무려 19차례에 걸쳐 잔혹한 학대 행위를 지속해온 것으로 드러났다.
앞서 검찰은 결심공판에서 A씨에게 무기징역을, 남편 B씨에게는 징역 10년을 구형한 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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