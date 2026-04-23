“서귀포 바다서 고래 처음 본 감동으로 20년”… 김품창 초대전
대표작 40점 공개
제주 서귀포의 푸른 바다와 숲을 화폭에 담아온 김품창(60) 화가의 초대전 ‘김품창 제주 25년: 숲과 바다, 고래를 기억하다’가 오는 29일부터 5월 10일까지 서울 세종 뮤지움 갤러리 1관에서 열린다.
이번 전시는 2001년 서른다섯의 나이에 제주에 정착한 이후 25년간 이어온 창작 여정을 집대성한 자리다. 제주의 자연을 사실적인 풍경을 넘어 동화적 판타지로 승화시킨 대표작 40여점이 관람객을 맞는다.
김 작가에게 고래는 특별한 의미를 지닌다. 제주 이주 후 외로움과 경제적 어려움 속에서 그림을 계속 그려야 할지 고민하던 그에게 다시 붓을 들게 한 것이 바로 고래였다.
서귀포 앞바다에서 돌고래가 솟구쳐 오르는 장면을 목격한 순간 그는 자연의 생명력에 압도당했고 그 경험은 작품 세계의 전환점이 됐다. 2004년 처음 등장한 고래는 이후 20여 년간 그의 화폭을 관통하며 자연과 인간을 잇는 매개체로 자리 잡았다.
김 작가의 작품 속 존재는 모두 ‘눈’을 지니고 있다. 이는 “인간만이 우월하다는 사고에서 벗어나 자연 또한 우리처럼 숨 쉬고 느끼는 생명체임을 인정해야 한다”는 그의 철학을 반영한다.
각각의 존재가 경계 없이 공존하는 모습은 각박한 현실을 살아가는 현대인들에게 따뜻한 위안과 이상향을 제시한다. 이러한 독창적 화풍과 생명 존중의 메시지로 그의 그림은 초등학교 미술 교과서에도 수록됐다.
전시의 하이라이트는 대형 작품들이다. 제주의 숲(곶자왈)을 고래가 유영하는 작품, 서귀포 바다의 감동을 파노라마처럼 펼쳐낸 7m 대작, 정착 초기의 거친 폭풍을 담은 8m 연작 등은 관람객을 거대한 동화 속 세계로 초대한다.
작가는 작가 노트를 통해 “나의 그림은 모든 생명체가 서로의 존재 가치를 인정하고 소통하며 살아가는 이상세계”라며 “이번 전시가 삶의 인식을 전환하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.
가정의 달 5월을 맞아 열리는 이번 전시는 전 연령층이 무료로 관람할 수 있다. 관람 시간은 오전 9시30분부터 오후 7시까지다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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