부산 바다서 쉰다… 해양치유 관광 프로그램 운영
5월부터 7개 해수욕장 동백섬서 진행
요가 러닝 명상 등 체험형 콘텐츠 확대
1박2일 체류형 프로그램 첫 도입
부산시와 부산관광공사가 바다를 활용한 체험형 치유 관광 프로그램을 운영한다.
부산시와 부산관광공사는 ‘2026 부산 해양 치유 관광 프로그램’을 다음 달 1일부터 10월 25일까지 매주 주말 부산지역 7개 해수욕장과 동백섬 일원에서 운영한다고 23일 밝혔다.
올해로 6회째를 맞는 이 프로그램은 해변과 해안 길, 공원 등 해양 공간을 활용해 몸과 마음의 회복을 돕는 체험형 관광 콘텐츠다. 해양레저 접근성을 높이고 비성수기에도 부산 바다를 즐길 수 있도록 기획된 점이 특징이다.
올해는 개인 취향을 반영한 감각 중심 프로그램과 체류형 관광을 강화했다. 주요 프로그램은 ‘해변요가·선셋 필라테스’, ‘오션러닝’, ‘싱잉볼 라운지’ 등으로 구성됐다. 특히 싱잉볼 라운지는 바다를 배경으로 깊은 이완과 휴식을 경험하는 대표 프로그램으로 운영된다.
이와 함께 해양 치유 활동에 온천과 마사지 체험을 결합한 1박 2일 체류형 프로그램이 새롭게 도입된다. 해안과 숲, 도심의 소리를 체험하는 ‘사운드 워킹’ 프로그램도 처음 선보인다.
모든 프로그램은 별도 준비물 없이 참여할 수 있으며 참가비는 1만원이다.
부산관광공사 관계자는 “바다를 통해 누구나 일상 속 회복을 경험할 수 있는 부산형 관광 콘텐츠”라며 “체류형 관광과 감각형 프로그램을 통해 부산 바다의 새로운 매력을 선보이겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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