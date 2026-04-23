김포도시공사, 공설장사시설 개인단 430기 확보
경기 김포도시공사는 지난 15일부터 공설장사시설인 ‘무지개 뜨는 언덕’의 개인단 안치가 가능하다고 23일 밝혔다.
현재 공사가 운영하는 공설장사시설인 ‘무지개 뜨는 언덕’은 지난해 1월 16일 자로 만장돼 신규 안치가 불가능하고, 기존 이용자의 반환에 따른 빈자리가 발생할 때에만 익일 온라인 선착순 예약제를 시행해 왔다.
공사에서는 안치 문의 시 통진읍 귀전리에 위치한 ‘김포시 추모공원’의 이용을 안내하고 있으나, 이용자들은 접근성이 용이하고 옥외시설보다 실내시설을 선호하는 경향이 있어 실내 봉안시설에 대한 아쉬움을 토로하고 있는 실정이다.
이에 공사는 실내 봉안시설 부족 문제를 조금이나마 해결하기 위한 대안을 마련했다. 우선, 공사는 안치된 무연고자를 김포시 추모공원으로 이전했다.
또한 지난해 국립이천호국원의 개원으로 소요가 감소한 ‘무지개 뜨는 언덕’ 내 국가유공자실의 규모를 축소해 일반실을 확보했다.
공사 관계자는 “총 430기의 개인단을 확보해 일반 시민들에게 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 한정된 공간을 효율적으로 운영하며 김포시의 선진 장사문화를 이끌어갈 수 있는 방법을 모색하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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