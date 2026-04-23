김포도시공사, 공설장사시설 개인단 430기 확보

이에 공사는 실내 봉안시설 부족 문제를 조금이나마 해결하기 위한 대안을 마련했다.

우선, 공사는 안치된 무연고자를 김포시 추모공원으로 이전했다.

또한 지난해 국립이천호국원의 개원으로 소요가 감소한 ‘무지개 뜨는 언덕’ 내 국가유공자실의 규모를 축소해 일반실을 확보했다.

공사 관계자는 “총 430기의 개인단을 확보해 일반 시민들에게 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 한정된 공간을 효율적으로 운영하며 김포시의 선진 장사문화를 이끌어갈 수 있는 방법을 모색하겠다”고 밝혔다.