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[속보]현대차 1분기 영업이익 2조5147억원…전년 30.8% 감소

입력:2026-04-23 14:22
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연합뉴스

[속보]현대차 1분기 영업이익 2조5147억원…전년 30.8% 감소

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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