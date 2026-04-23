시사 전체기사 [속보]현대차 1분기 영업이익 2조5147억원…전년 30.8% 감소 입력:2026-04-23 14:22 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 연합뉴스[속보]현대차 1분기 영업이익 2조5147억원…전년 30.8% 감소신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국민의힘 지지도 15% ‘역대 최저’… 李 대통령은 69% 2 장동혁 “해당행위 강력조치…후보자도 즉시 교체” 3 미 공화당 “쿠팡은 미국 기업… 정치 박해 중단하라” 4 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 5 여당 지도부서 나온 첫 ‘김용 비토’… 명·청 갈등 재점화되나 해당분야별 기사 더보기 1 알리 드레스에 당근 부케 들고 셀프 촬영… 고물가 시대의 결혼 2 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 3 삼성 노조 ‘45조원 청구서’… 합당한 분배냐 성장 족쇄냐 4 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 5 SK하이닉스 올 1분기 영업이익 37.6조원 ‘역대 최대’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 2 “아빠처럼 착하게 살게요”…3명 살리고 떠난 ‘천사 아빠’[아살세] 3 전투기로 인생샷 찍으려다 ‘쿵’…수리비만 8억원 4 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 5 돌보던 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예 해당분야별 기사 더보기 1 2009년생부터 평생 담배 못산다… 英 초강력 법안 통과 2 중동 전쟁發 공급 차질로 콘돔값 30% 폭등 우려 3 美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘 4 “신생 펀드인데 미쳤다”… 미국서도 핫한 ‘삼전닉스’ ETF 5 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사범, 챗GPT에 물어봤다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기 2 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 3 오타니의 구종, 삼진 킬러 됐다 4 북중미 월드컵, MBC·SBS에선 못 본다 5 2안타 이정후, 김혜성과 코리안리거 첫 맞대결서 판정승 해당분야별 기사 더보기 1 ‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수 2 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 3 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 4 “15년 만의 베자르 발레 로잔 내한공연에 흥분됩니다” 5 꽃대궐 속 생생한 사파리·짜릿한 서커스 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “아빠처럼 착하게 살게요”…3명 살리고 떠난 ‘천사 아빠’[아살세] 남의 집 현관문에 오물 투척 ‘보복대행’ 2명 구속 알리 드레스에 당근 부케 들고 셀프 촬영… 고물가 시대의 결혼 돌보던 생후 8개월 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예 경찰, ‘에어건 분사’ 사업주에 사전구속영장 신청 “신생 펀드인데 미쳤다”… 미국서도 핫한 ‘삼전닉스’ ETF 서울 원룸 평균 월세는?…보증금 1000만원에 71만원 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요