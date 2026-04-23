대전 한남대, 경부고속철도 개량사업 ‘예산낭비신고센터’ 신고
국가철도공단이 추진 중인 ‘경부고속선 안전취약개소 개량사업(대전북연결선)’ 의 예산낭비 여부와 절차적 타당성 등에 대해 대전 한남대가 검증을 요구하고 나섰다.
한남대는 23일 기획예산처 예산낭비신고센터에 이 사업에 대한 신고서를 제출했다. 상위기관인 국토교통부에도 예비타당성 조사 내용 등 정보공개를 청구했으며 감사원에 공익감사 청구도 추진할 계획이다.
대전북연결선 건설공사는 선형 개량과 운영시간 단축을 위해 2029년까지 3752억원의 예산을 투입하는 사업이다. 총 5.15㎞에 달하는 사업 구간 중 일부가 한남대 캠퍼스를 관통하면서 대학은 안전 문제와 학습권 침해를 주장하고 있다.
한남대는 이 사업이 2006년 경부고속철도건설 기본계획(2단계) 고시 이후 실시설계 중단·변경·재설계 과정을 반복해 불필요한 예산낭비 소지가 있다고 지적했다.
사업 진행의 타당성 여부와 노선 선정 과정도 의문을 제기했다. 약 108초 내외의 고속철 운행 시간 단축을 위해 수천억원 이상의 세금을 투입하는 것이 타당하지 않다는 이유에서다.
특히 안전성 개선을 위한 사업이 오히려 교육시설 붕괴 및 지반 침하 등 안전 문제를 불러일으킬 수 있다며 노선 재검토를 요청했다.
한남대를 관통하는 노선이 과거 농수로·미나리밭이 있던 습지대고 기존 경부고속철도 구축 당시 성토해 쌓아 올린 연약지반이어서 지반 침하 붕괴사고 등이 우려된다는 것이다.
한남대 관계자는 “이 사업은 안전성 확보가 목적이지만 결과적으로 안전 문제를 불러일으킬 수 있다”며 “국민정서상 납득 할 수 없는 사업에 객관적이고 근본적인 검증이 필요하다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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