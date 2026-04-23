대전 한남대, 경부고속철도 개량사업 ‘예산낭비신고센터’ 신고

대전 한남대 학생들이 대전북연결선 사업을 규탄하며 피켓을 들고 반대하고 있는 모습. 한남대 제공

대전북연결선 건설공사는 선형 개량과 운영시간 단축을 위해 2029년까지 3752억원의 예산을 투입하는 사업이다.

사업 구간 중 일부가 한남대 캠퍼스를 관통하면서 대학은 안전 문제와 학습권 침해를 주장하고 있다.

사업 진행의 타당성 여부와 노선 선정 과정도 의문을 제기했다.

특히 안전성 개선을 위한 사업이 오히려 교육시설 붕괴 및 지반 침하 등 안전 문제를 불러일으킬 수 있다며 노선 재검토를 요청했다.