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전 국민 샤워 1분씩 줄이면?…“월 590억원 절감”

입력:2026-04-23 14:09
수정:2026-04-23 14:20
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한국가스공사가 23일 ‘오늘의 에너지절약 국민행동’ 순차 홍보의 일환으로, 일곱 번째 실천 행동인 ‘샤워시간 줄이기’ 동참을 촉구했다.

가스공사는 가정에서 쉽게 실천할 수 있는 샤워시간 줄이기가 국가 에너지 절감에 큰 도움이 된다고 강조했다.

전 국민이 하루 1분씩 샤워시간을 줄일 경우, 물 사용량에 따른 전력 절감 효과로 하루 약 11기가와트시(GWh)의 에너지를 아낄 수 있다.

이는 액화천연가스(LNG) 약 1577톤(t)에 해당하는 수준이다.

또한 가스보일러 사용 기준으로는 약 8000만메가줄(MJ)의 천연가스를 절감하는 효과가 있다. 금액으로는 하루 약 19억7000만원, 한 달 기준 약 590억원의 에너지 비용 절감이 가능하다.

가스공사 관계자는 “천연가스는 국민 생활과 국가 산업에 필수적인 에너지인 만큼, 어떠한 위기 상황에서도 수급에 차질이 없도록 만전을 기하고 있다”며 “국민 여러분께서도 샤워시간 줄이기 등 일상 속 작은 실천으로 에너지 위기 극복에 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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