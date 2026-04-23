“공약 이행률 114%” 김석준 출마… 부산교육 ‘미래 전환’ 승부수
AI교육 학력 무상교육 확대 공약
‘교육 정상화 1년의 기적’ 바탕
김석준 부산시교육감이 6·3 지방선거 출마를 공식 선언하고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.
김 교육감은 23일 부산진구 선거사무소에서 기자회견을 열고 “지난 9년간 쌓은 성과를 바탕으로 부산교육의 정상화를 넘어 미래로의 대전환을 이루겠다”며 출마를 선언했다.
그는 부산교육의 지난 9년을 ‘기반 구축–도약–정상화’ 시기로 평가하며 향후 4년을 ‘미래 전환기’로 규정했다. 특히 재선거를 통해 복귀한 이후 1년간 교육 현장의 혼란을 수습하고 정상화 기반을 마련했다고 강조했다.
김 교육감은 “교육부 평가 최우수 교육청 선정, 청렴도 회복, 교육발전특구 A등급 등 성과를 통해 부산교육의 경쟁력을 입증했다”며 “공약 이행률 114.1%로 약속을 넘어 결과를 보여줬다”고 밝혔다.
향후 핵심 공약으로는 △인공지능(AI) 시대를 선도하는 인간중심 미래 교육 △문해력과 문제 해결력 중심의 ‘진짜 학력’ 강화 △학생과 교사가 안심할 수 있는 교육 환경 조성 △교육비 부담 완화를 제시했다.
AI 교육과 관련해서는 생성형 AI 지원 확대와 권역별 AI·메이커 교육 기반 구축을 통해 ‘AI를 활용하는 교육’을 넘어 ‘AI와 함께 사고하는 교육’으로 전환하겠다고 밝혔다.
또 수학 여행비와 체험 학습비 완전 무상화, 고등학교 신입생 체육복 지원 등 교육복지 확대를 통해 공교육 역할을 강화하겠다는 계획이다.
김 교육감은 “저는 단순히 해본 사람이 아니라 해낸 사람”이라며 “부산교육의 미래 전환을 반드시 완수하겠다”고 강조했다.
한편 김 교육감은 이날 부산시선관위에 예비후보 등록을 마치고 선거사무소를 개소했다. 그는 “교육에는 이념이 아니라 정책과 비전이 중요하다”며 정책 중심 선거를 치르겠다는 입장을 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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