천안시, 유망 스타트업 ‘C-STAR 4기’ 7곳 선정
충남 천안시는 지역 혁신 기업 ‘천안미래유니콘 C-STAR’ 4기 기업 7곳을 선정했다고 23일 밝혔다.
C-STAR 육성사업은 시가 5개 지역 창업지원기관과 협력해 유망 스타트업을 발굴하고 맞춤형 성장을 지원하는 특화 프로그램이다. 지난해까지 총 22개 기업을 배출했다.
이번 4기 모집에는 로봇, 모빌리티, 반도체, 인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야 스타트업 42곳이 지원해 6대 1의 경쟁률을 기록했다.
선정된 기업은 토마스톤(AI 구강관리 솔루션), 투인테크(반도체 건식 세정시스템), 아라(산업용 로봇 자동화), 펨토리(광연결 모듈), 그린에이아이(LiDAR 기반 AIoT 솔루션), 에어빌리티(미래항공 모빌리티), 케이바이오게이트웨이(그린바이오 식품소재) 등이다.
시는 선정 기업에 투자 연계, 실증 지원, 판로 개척 등을 지원할 계획이다.
김석필 천안시장 권한대행은 “선정된 기업들이 지역 성장의 핵심 주체로 자리매김할 수 있도록 인프라와 네트워크를 활용한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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