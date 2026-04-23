김두겸 울산시장 ‘금섬회’ 의혹 정면 충돌
지방선거 앞둔 기획된 흠집 내기”… 김 시장, ‘사조직 의혹’ 전면 부인
김두겸 울산광역시장의 사조직으로 의심받는 ‘금섬회’를 둘러싸고 울산 지역 시민단체와 시장 측이 정면으로 충돌하며 파장이 확산되고 있다.
시민단체는 구체적 정황을 근거로 시장의 직접 해명을 촉구했고, 시장 측은 이를 지방선거를 겨냥한 ‘악의적 정치 공세’로 규정하며 민·형사상 법적 조치를 예고했다.
23일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 연 ‘노마드 울산의 소리 울산’(이하 노마드 울산)은 금섬회 관련 의혹을 ‘중대한 사안’으로 규정하며 김 시장을 거세게 비판했다.
노마드 울산은 가입 시 심사·승인 절차와 회원 대상 당원 모집 할당 등을 언급하며, “일반적인 친목 단체로 보기 어려운 조직적 운영 방식”이라고 주장했다.
이들은 “자발적 참여가 아닌 조직적 동원이라면 사안의 성격이 전혀 달라진다”며 “지금의 침묵은 사실상 책임 회피이며 시민에 대한 무책임”이라고 비판 했다.
김 시장의 법률대리인은 즉각 공식 입장문을 발표하며 의혹을 전면 부인했다.
대리인은 “김 시장은 금섬회라는 단체의 설립부터 운영, 회비 조성 등 어떠한 내부 의사결정에도 관여하거나 승인한 사실이 전혀 없다”며 “일부 지지자들의 자발적 모임을 시장의 불법 사조직으로 연결하는 것은 명백한 비약”이라고 강조했다.
특히 이번 의혹 제기가 지방선거를 앞두고 특정 후보의 이미지를 실추시키기 위한 ‘정치적 프레임’이라는 점을 분명히 했다.
대리인은 “허위 사실을 적시해 시장의 명예를 훼손하는 행위에 대해 무관용 원칙으로 대응하겠다”며 관련 보도를 한 언론사와 기자회견 주도 세력에 대해 정보통신망법 및 공직선거법 위반 혐의로 고소·고발을 즉시 진행하겠다고 밝혔다.
앞서 일부 매채는 ‘금섬회’가 약 100명 규모로 운영되며, 회원 1인당 20명의 당원 모집을 할당하고 실적이 미달하면 제명하는 등 조직적으로 선거를 준비해왔다고 보도한 바 있다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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