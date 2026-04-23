‘왕사남’ 흥행 잇는 단종문화제…24일 영월서 개막
영화 ‘왕과 사는 남자’의 주요 배경인 강원도 영월에서 비운의 왕 단종과 충신의 넋을 기리는 역사문화축제가 열린다.
영월군은 24~26일 장릉, 청령포, 동강둔치 일원에서 제59회 단종문화제를 연다. 영화 개봉을 계기로 단종과 영월에 대한 관심이 높아진 것을 고려해 단종의 생애를 보다 입체적으로 조명하는 역사·문화 프로그램을 한층 강화한 것이 특징이다.
단종의 비극적인 삶을 단순하게 기리는 데 그치지 않고, 유배와 그리움, 예와 의식, 마지막 길까지 이어지는 서사를 따라가며 단종의 역사적 의미와 영월의 정체성을 되새기는 방향으로 구성됐다.
첫날에는 ‘청령포 유배행사’를 첫 선보인다. 단종이 나룻배를 타고 청령포로 들어가는 모습을 재연한다. 왕에서 유배인으로 삶이 바뀌는 비극의 순간을 상징적으로 보여주는 장면이다.
문화제의 대표 프로그램인 정순왕후 선발대회, 개막콘서트, 불꽃놀이, 드론 쇼 등도 펼쳐진다.
영화 ‘왕사남’의 장항준 감독이 영월아카데미에서 특별강연을 한다. 영화와 역사, 영월의 이야기를 관객들에게 풀어낼 예정이다. 장 감독은 개막식에도 참석해 관람객들과 소통한다.
둘째날에는 가례와 단종국장 프로그램이 이어진다. ‘단종과 정순왕후 가례’는 고문헌의 고증을 바탕으로 조선 왕실 혼례 문화를 재연하는 행사다. 비극적 운명 속에서 헤어진 단종과 정순왕후의 영혼을 위로하고 두 사람의 결합을 상징적으로 표현한다.
조선시대 국장인 단종국장이 관풍헌에서 장릉까지 이어진다. 조선 27대 임금 가운데 유일하게 국장을 치르지 못한 단종의 한을 기리기 위해 군은 2007년부터 단종국장을 열고 있다.
마지막 날에는 강원도 무형유산인 칡줄다리기와 칡줄행렬이 축제의 대미를 장식한다. 주민과 관광객이 함께 어우러지는 이 행사에는 영화에서 ‘영월군수’역을 맡은 박지환 배우가 함께한다.
가족 참여 프로그램인 깨비노리터 단종 과거시험과 단종 명랑운동회, 영월 특산물을 활용한 창작 궁중음식 경연 프로그램인 ‘단종의 미식제’도 준비돼 있다.
안백운 문화관광과장은 23일 “올해 단종문화제는 단종의 서사를 더 깊고 풍성하게 체험할 수 있도록 준비했다”며 “유배, 가례, 국장 재연 등 의미있는 프로그램을 통해 많은 분이 단종의 역사와 영월의 가치를 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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