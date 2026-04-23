충북 퓨처스리그 창단 시동…김재박·장종훈 힘 보탠다
야구계 18명 자문위원 위촉
내년부터 2군리그 합류 구상
김재박 전 LG트윈스 감독과 장종훈 전 한화이글스 수석코치가 충북의 프로야구 KBO퓨처스(2군)리그 창단에 힘을 보탠다.
충북도는 23일 도청 신관 회의실에서 야구계 인사 등 18명을 퓨처스리그 창단 민·관 자문위원으로 위촉했다.
이들은 성공적인 구단 창단을 위해 한국야구위원회(KBO)와의 협력 및 대응전략 논의, 민간 참여와 도민 공감대 형성, 홍보 자문 등의 역할을 맡는다. 향후 민·관·정 자문위원회로 확대 운영하는 방안도 검토한다.
도는 올 하반기에 야구단을 창단해 2027시즌부터 2군 리그에 합류한다는 구상이다.
앞서 충북도와 청주시는 지난 16일 KBO를 찾아 구단 창단 절차와 요건, 참여 방식 등을 협의한 바 있다.
도는 2군 리그 야구단 창단과 함께 5만석 규모의 돔구장 건립 구상도 구체화한다. 우선 2억원을 들여 내년 6월까지 5만석 규모의 돔 구장 건립에 대한 타당성조사 연구용역에 착수한다.
도는 용역결과를 바탕으로 돔구장 규모와 기능, 사업 방식, 정부 정책 연계·공모사업 건의 방안 등을 종합 정리해 충청권 광역형 돔구장 로드맵을 마련할 예정이다. 공사비는 5만석 기준으로 1조167억9800만원으로 추정된다.
도는 365일 전천후 문화·체육 메가 플랫폼을 조성해 스포츠 경기뿐 아니라 K-팝 공연, MICE·이벤트·e-스포츠를 연중 안정적으로 개최한다는 구상이다. 또 국토의 중심으로 세종시와 인접한 데다 KTX오송역과 청주국제공항, 청주오스코 등이 자리 잡은 청주 오송에 다목적 돔구장을 건립하면 충분한 경제성을 확보할 수 있다고 분석이다.
김영환 지사는 “돔 구장과 프로야구 제2구단 창단은 충북의 미래를 바꾸는 결정적 전략이자 지역 경쟁력을 근본적으로 끌어올릴 핵심 인프라”이라며“정주의식을 높여 충북을 대한민국 번영을 이끄는 중심으로 도약시키겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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