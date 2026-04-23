KAIST 딥테크 스타트업, 엔비디아 등에게 1000억 투자 유치
한국과학기술원(KAIST) 연구실에서 출발한 딥테크 스타트업이 국내 기업 최초로 엔비디아의 투자를 유치했다.
KAIST는 창업원장인 배현민 전기및전자공학부 교수가 졸업생들과 공동 창업한 딥테크 스타트업 ‘포인투테크놀로지’가 엔비디아의 벤처 투자 부문 엔벤처스와 매버릭 실리콘, UMC 캐피털 등으로부터 투자를 유치했다고 23일 밝혔다.
이번 투자로 포인투테크놀로지는 총 7600만달러(약 1000억원) 규모의 투자를 받게 된다.
투자의 핵심은 포인투테크놀로지가 보유한 ‘e-튜브’ 기술이다. 인공지능(AI) 데이터센터는 수천 개의 반도체를 연결해야 하는 구조인데 기존 구리선은 전송 거리의 한계가 있고, 광섬유는 비용과 전력 소모가 높다는 문제가 있었다.
KAIST 연구진이 개발한 e-튜브 기술은 무선주파수(RF) 신호를 활용한 ‘플라스틱 도파관’ 기반의 데이터 전송 기술로 이 같은 한계를 동시에 해결했다. 구리선 대비 전송거리를 10배 늘리면서 광케이블 대비 전력 소모와 비용을 각각 3분의 1 수준으로 낮춘 것이 특징이다. 데이터 전송 지연시간도 획기적으로 줄였다.
엔비디아가 직접 투자에 나선 것은 이 기술이 미래 AI 데이터센터 인프라 구현에 필수적인 요소로 인정받았기 때문으로 풀이된다.
앞서 포인투테크놀로지는 글로벌 에너지·기술 분석기관 블룸버그NEF가 선정한 ‘2026 파이오니어’에도 이름을 올리며 가능성을 인정받았다.
션 박 포인투테크놀로지 대표는 “AI 경쟁력은 반도체 간 데이터 연결 기술에서 결정된다”며 “이번 투자를 기반으로 글로벌 파트너들과 협력해 차세대 AI 인프라 상용화를 가속화하겠다”고 말했다.
배현민 창업원장은 “이번 사례는 KAIST에서 개발된 원천기술이 글로벌 빅테크의 투자를 이끌어낸 대표적인 성과”라며 “앞으로도 우수한 기술을 보유한 스타트업들이 글로벌 시장에 빠르게 진출할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 강조했다.
KAIST 창업원은 최근 5년간 누적 3조5000억원의 투자유치를 기록하는 한편 연평균 115개의 기업이 창업하고 5년차 평균생존율 92%를 달성했다. 창업기업의 수는 1972개이며 총 자산규모 105조원, 매출규모는 38조원에 달한다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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