KAIST 딥테크 스타트업, 엔비디아 등에게 1000억 투자 유치

KAIST 창업원장인 배현민 KAIST 전기및전자공학부 교수. KAIST 제공

KAIST 창업원은 최근 5년간 누적 3조5000억원의 투자유치를 기록하는 한편 연평균 115개의 기업이 창업하고 5년차 평균생존율 92%를 달성했다.