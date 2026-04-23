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‘동두천 국제트레일러닝대회’ 25일 보산동서 열려

입력:2026-04-23 14:01
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국내외 2500여명 참가
5㎞ 코스 새롭게 추가


경기 동두천시는 오는 25일 ‘제12회 동두천 국제트레일러닝대회’가 보산동 관광특구에서 열린다고 23일 밝혔다.

이번 대회에는 국내외 참가자 약 2500명이 출전해 동두천의 천혜의 자연을 배경으로 열띤 레이스를 펼칠 예정이다.

대회는 동두천시체육회가 주최하고 ㈜제이쎄노가 주관하며, 동두천시와 동두천시의회가 후원한다. 이번 대회의 가장 큰 변화는 초급자 코스를 신설해 남녀노소 누구나 러닝을 즐길 수 있는 환경을 마련했다는 점이다.

기존 중·고급자를 위한 20㎞와 50㎞ 코스, 초·중급자를 위한 10㎞ 코스에 더해 올해는 5㎞ 코스가 새롭게 추가돼 참가 문턱을 크게 낮췄다.

특히 만 14세 미만 어린이도 보호자와 함께 참가할 수 있어 온 가족이 자연 속에서 트레일러닝을 즐기며 힐링할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

동두천의 명산인 왕방산, 어등산, 천보산을 가로지르는 이번 코스는 자연 본연의 모습을 보존한 친환경 레이스로 치러진다. 참가자들은 인공적인 도심을 벗어나 청정 자연의 품에서 자신의 한계에 도전하는 특별한 경험을 하게 될 전망이다.

시 관계자는 “국내외 참가자들에게 동두천의 수려한 자연을 선보이는 이번 대회가 지역 경제에 활력을 불어넣고 글로벌 산악 스포츠의 중심지로 자리매김하는 무대가 될 것”이라고 언급했다.

동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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