충남도, 수출상담회 개최…11개국 100개사 참가

김태흠 충남지사가 23일 예산 스플라스 리솜에서 열린 수출상담회를 찾아 기업들을 격려하고 있다. 충남도 제공

도는 바이어와 기업의 수요를 미리 분석해 매칭 테이블을 구성하고, 모든 바이어에게 전담 통역사를 배치했다.