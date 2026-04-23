충남도, 수출상담회 개최…11개국 100개사 참가
충남도가 11개국 100개 기업 바이어를 초청해 수출 상담회를 개최했다.
23일 예산 스플라스 리솜에서 열린 해외사무소 바이어 초청 수출 상담회에 미국, 중국, 인도네시아, 베트남, 일본, 인도, 독일 등 100개 기업 바이어들이 참가했다.
충남에서는 식품 91개, 가공품 37개, 소비재 34개, 화장품 30개 등 총 250개 기업이 참가해 바이어와 일대일 상담을 진행하며 판로 확대를 모색했다.
도는 바이어와 기업의 수요를 미리 분석해 매칭 테이블을 구성하고, 모든 바이어에게 전담 통역사를 배치했다. 이와 함께 현장에 관제사와 수출 전문위원을 상주시켜 복잡한 통관·계약 절차를 현장에서 해결할 수 있도록 했다.
상담회는 24일 오전까지 진행된다. 바이어들은 25일 태안해양치유센터를 찾아 프로그램을 체험하고, 태안국제원예치유박람회를 관람할 예정이다.
김태흠 충남지사는 “충남은 대한민국 최고 무역 도시이자 기업 친화 도시로, 다양한 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다”며 “가장 안전하고 효율적인 비즈니스를 위한 최적의 파트너가 바로 충남”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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