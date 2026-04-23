제주 전통시장·버스서 중국인 관광객 소매치기 급증
제주에서 중국인 관광객들이 잇따라 소매치기 범행을 저지르면서 경찰이 전담반을 꾸려 수사에 나섰다.
제주동부·서부경찰서에 따르면 현재까지 확인된 소매치기 사건은 5건, 피의자는 7명이다. 이들은 모두 무사증을 이용해 제주에 입국했다.
경찰에 따르면 50대인 A씨와 B씨는 지난 7일 제주시 전통시장에서 피해자의 가방 안에 있던 지갑을 훔쳐 100만원 상당의 피해를 입혔다.
같은 날 오후 9시쯤에는 제주시 내 길거리에서 또 다른 범행을 시도하다 미수에 그쳤다. 경찰은 이들을 특수절도 혐의로 불구속 입건했다.
C씨(40대)는 9일 제주시 버스 안에서 70대 승객의 지갑을 훔쳐 20만원을 절취한 혐의를 받는다.
D씨(50대)는 10일 제주시 전통시장에서 60대 피해자의 가방에서 상품권 등 8만원을 훔친 혐의로 검거됐다.
14일에는 중국인 3인조가 버스 승객의 지갑에서 현금 등 60만원을 훔치는 사건도 발생했다. 이 가운데 2명은 이미 출국했고, 나머지 1명에 대해서는 신원을 확인하고 있다.
이외에 제주시 전통시장과 버스 등에서 피해 신고가 잇따라 접수돼 이에 대한 수사도 진행 중이다.
경찰은 무사증 입국 중국인들의 범행이 반복되자 각 경찰서에 전담반을 설치하고, 피의자들의 휴대전화 포렌식 등을 통해 조직적 범행 여부를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 “인파가 몰리는 장소에서는 가방을 앞으로 메는 등 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.
앞서 지난해에는 해외 브로커와 공모해 훔친 카드로 수백만원을 결제한 중국인 남성이 경찰에 붙잡혔다.
이 남성은 크리스마스 당일 제주시의 한 대형매장에서 결제하려고 줄을 서 있던 여성에게 다가가 슬쩍 지갑을 훔친 뒤 310만원을 결제했다.
경찰 조사 결과 이 남성은 SNS를 통해 알게 된 해외 브로커와 범죄 수익금을 나누기로 하고 범행을 공모했다. 당시 경찰이 파악한 피해자는 9명이며 주로 여성과 노인, 관광객이었다.
한편 22일에는 30대 중국인 여성이 제주시 연동의 한 화장품 매장에서 48만원 상당의 제품을 훔친 혐의로 입건됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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