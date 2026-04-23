“꽃, 시간을 물들이다”… 고양국제꽃박람회 24일 개막
화려한 봄꽃의 향연을 담은 ‘2026 고양국제꽃박람회’가 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 개최된다.
고양국제박람회재단은 개막을 하루 앞둔 23일 프레스데이를 열고 박람회의 주요 콘텐츠와 전시를 공개했다.
이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 약 25만㎡ 규모 공간에 야외정원, 실내전시, 공연, 체험, 플라워마켓 등을 구성해 총 17일간 진행된다.
고양국제꽃박람회는 1997년 시작된 이후 국내외 누적 방문객 900만명을 넘긴 대표 봄 축제로, 올해는 1억 송이가 넘는 꽃이 전시된다.
야외 전시는 ‘머무르고 참여하는 정원’을 중심으로 꾸며졌다. 핵심 공간인 ‘시간여행자의 정원’은 과거·현재·미래를 테마로 한 상징적 공간으로, 혼천의에서 영감을 얻은 대형 구조물과 회전형 꽃 조형물이 시간의 흐름을 표현한다.
메타세쿼이아 길을 활용한 ‘빛담정원’, 감정과 색을 결합한 ‘마음의 온도 정원’, 휴식형 공간인 ‘플라워 테라피 가든’ 등 체험형 정원도 함께 운영된다. 또한 ‘그 시절 그 꽃 정원’ ‘추억의 골목 정원’ 등 추억을 주제로 한 공간도 마련됐다.
특별 프로그램도 눈길을 끈다. 장미원에서는 ‘로즈 페스타’가 열려 체험과 공연이 진행되며, 관람객 참여형 이벤트인 ‘로테이션 소개팅’도 운영된다.
인기 캐릭터 펭수를 활용한 ‘펭수의 꽃놀이 정원’은 약 5m 규모의 펭수 에어 조형물 중심의 피크닉 테마 공간으로 조성되며, 5월 1일에는 펭수 현장 이벤트가 예정돼 있다.
올해는 글로벌 IP ‘마인크래프트’ 어드벤처 빌리지관이 처음 조성되며 자연이라는 박람회 고유의 테마를 기반으로 디지털 콘텐츠와 가족 참여형 체험 요소를 결합한 공간이 꾸며진다.
실내 화훼교류관에서는 글로벌 화예작가전 ‘플로럴 오디세이’가 열린다. 5개국 작가들이 ‘기억의 색채’를 주제로 작품을 선보이며, 약 30개국이 참여하는 국제 전시에서는 엘사 튤립, 대형 다알리아, 자이언트 장미 등 희귀 품종과 다양한 식물을 만나볼 수 있다.
화훼산업관에서는 국내외 신품종 전시와 함께 산불 피해 지역 지원을 위해 흙과 씨앗을 손으로 빚는 ‘시드볼 만들기’ 체험도 진행된다.
행사 기간 동안 다양한 경진대회와 공연도 이어진다. 꽃꽂이 대회, 어린이 꽃장식대회 등이 열리며, 개막일에는 고양시립합창단과 가수 김다현의 축하공연이 진행된다.
수변·버스킹·장밋빛무대 등에서 음악, 성악, 퍼포먼스 등 다양한 장르 공연이 펼쳐지고, 수상꽃자전거 체험도 운영된다.
또한 행사장 인근에서는 지역 화훼농가가 참여하는 플라워마켓이 열려 꽃과 농특산물, 소품 등을 판매한다.
입장권은 일반 1만5000원, 우대 1만2000원이며, 고양시민과 대중교통 이용객·다자녀 가정 등에게는 추가 할인 혜택이 제공된다. 일부 관광상품 이용객과 제휴 시설 방문객도 할인 혜택을 받을 수 있다.
박람회장은 지하철 3호선 정발산역과 GTX-A 킨텍스역을 통해 접근 가능하며, 셔틀버스와 임시주차장도 운영된다.
고양국제박람회재단 관계자는 “이번 박람회는 꽃을 매개로 시간의 흐름과 감정을 함께 체험할 수 있도록 기획했다”며 “남녀노소 누구나 봄의 아름다움 속에서 특별한 추억을 만들 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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