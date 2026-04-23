전국천사무료급식소, 취약계층 증가 속 역할 확대

취약계층 증가 속에서 무료급식소가 식사 지원을 넘어 복지 사각지대를 연결하는 현장 거점으로 역할을 확대하고 있다.

전국 각지에서 운영 중인 전국천사무료급식소는 최근 이용자가 늘어나며 기능이 점차 확장되는 추세다.급식소 이용자 상당수는 일정한 소득이 없거나 신체적·정서적 이유로 식사 준비가 어려운 독거노인과 취약계층으로 파악된다. 특히 고령층의 경우 외부 활동 감소와 함께 생활 범위가 축소되는 경향이 나타나고 있다.현장에서는 이러한 상황을 ‘보이지 않는 단절’로 설명한다. 외부와의 접촉이 줄어들수록 정보 접근이 제한되고, 공공 복지 제도와의 연결도 약화되면서 제도 밖에 머무르는 사례가 발생한다는 것이다. 이로 인해 복지 사각지대 문제가 지속적으로 나타나고 있다는 분석이다.이 가운데 무료급식소는 단순한 식사 제공을 넘어 외부 활동을 유도하는 역할을 수행하고 있다. 정해진 시간에 운영되는 특성상 이용자들이 일상적인 생활 리듬을 유지하는 데 일정 부분 기여하고 있으며, 일부 이용자들은 급식소 방문을 중심으로 하루 일정을 구성하는 것으로 알려졌다.또한 급식소 내에서 이루어지는 상호작용도 주목된다. 자원봉사자와의 대화, 이용자 간 교류 등은 단절된 일상에 변화를 주는 요소로 작용하며, 장기적으로 정서 안정과 생활 유지에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가된다.사단법인 한국나눔연맹은 이러한 구조를 기반으로 전국 단위 급식소 운영을 이어오고 있다. 후원과 자원봉사를 중심으로 운영되는 방식은 민간 주도의 복지 모델 사례로 꼽힌다. 지역 자원봉사자들이 식사 준비와 배식, 현장 정리 등 전 과정에 참여하면서 공동체 차원의 복지 참여도 이뤄지고 있다.다만 복지 사각지대 문제는 단기간에 해결되기 어려운 구조적 과제로 지적된다. 지원 대상 기준, 정보 접근성, 개인 상황 등이 복합적으로 작용하면서 제도 밖에 머무르는 사례가 지속적으로 발생하고 있기 때문이다. 이에 따라 공공과 민간이 병행하는 복지 체계 구축 필요성이 꾸준히 제기되고 있다.한국나눔연맹은 향후 무료급식 중심 지원을 넘어 생활 전반을 고려한 복지 모델 확대를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.한국나눔연맹 관계자는 “전국천사무료급식소의 식사 제공을 기반으로 한 현장 접점을 활용해 지원 범위를 넓힐 경우, 복지 사각지대 해소에 있어 보완적 역할을 할 수 있을지 주목된다”고 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지