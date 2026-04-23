숭실사이버대·구로구 ‘평생교육 활성화’ 협약 체결
숭실사이버대학교는 지난 20일 구로구청 르네상스홀에서 구로구청과 지역사회 발전 및 대학·지자체 간 공동성장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이날 협약식에는 구로구청 측에서 장인홍 구로구청장, 최영미 행정국장, 강은경 교육지원과장 등 주요 관계자가 참석했으며, 숭실사이버대학교에서는 한헌수 총장, 이진희 입학홍보처장, 조문기 학생처장, 정두현 입학팀장 등이 자리했다.
이번 협약은 숭실사이버대학교와 구로구청이 협력체계를 구축해 지속 가능한 평생교육 기반을 마련하고, 구로구민에게 보다 폭넓은 학습 기회를 제공하기 위해 추진됐다.
양 기관은 급변하는 사회환경 속에서 구민 누구나 배우고 성장할 수 있는 학습 기반을 확충하고, 지역사회와 대학이 상생하는 협력 모델 구축에 힘을 모을 계획이다.
주요 협력 내용은 ▲구로구 평생교육 활성화를 위한 교육과정 개발 및 지역 평생교육 전문인력 양성 ▲평생교육시설 학습프로그램 운영 및 평생학습 정보 공유 ▲대학 및 지자체의 인적·물적 자원 공유 및 공동 활용 ▲구로구민 및 구청 임직원의 정규 학위취득 위탁교육 및 장학혜택 제공 ▲기타 상호 합의에 따른 협력 사항 등이다.
특히 숭실사이버대학교는 2026학년도 1학기부터 구로구민과 구청 임직원을 대상으로 위탁교육 장학혜택을 확대 시행하고 있다. 이에 따라 구로구민은 주민등록초본 제출 시, 구청 임직원은 공적증명서 제출 시 매학기 학점당 수업료의 50%를 감면받을 수 있다.
숭실사이버대 관계자는 “이번 협약은 대학과 지자체가 함께 지역 평생학습 생태계를 조성하고, 실질적인 교육 기회를 확대하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 열린 교육 협력 모델을 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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