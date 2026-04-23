8년 멈췄던 서남대 폐교 터, ‘유학생 캠퍼스’로 재탄생
전국 유일 ‘지역 재생형’ 대학 모델
유학생 171명 첫 입학
K-엔터·커머스 특화 학과 운영
전북대학교가 폐교된 서남대학교 부지를 재생한 ‘남원글로컬캠퍼스’를 공식 출범시켰다. 지역 정주형 인재 양성을 통해 지역 소멸 위기를 극복하고 고등교육의 새로운 혁신 모델을 제시한다는 구상이다.
전북대는 지난 22일 전주 삼성문화회관에서 ‘남원글로컬캠퍼스 신입생 웰컴 세러머니’를 개최하고 올해 처음 입학한 외국인 유학생 171명의 출발을 알렸다.
남원글로컬캠퍼스는 ‘글로컬대학30’ 사업의 핵심 과제로 추진된 글로벌 특화 캠퍼스다. 8년 동안 방치됐던 옛 서남대 부지를 재생해 조성된 전국 유일의 지역 재생형 대학 모델이라는 점에서 주목 받았다.
전북대는 이 캠퍼스를 외국인 유학생 중심의 ‘정주형 교육 모델’로 설계했다. 단기 교환학생 중심의 국제화를 넘어 학부 단계부터 해외 인재를 유치해 지역에 정착시키는 것이 목표다.
현재 K-엔터테인먼트, K-커머스, 한국어학과 등 외국인 전용 특화 학과가 설립돼 실무형 교육과 지역 연계 프로그램을 운영 중이다.
올해 10여 개국에서 선발된 171명의 학생이 입학함에 따라 다국적 교육 환경이 본격적으로 갖춰졌다.
양오봉 전북대 총장은 “남원글로컬캠퍼스는 폐교 재생을 넘어 지역과 대학, 글로벌 인재를 연결하는 새로운 국가 전략 교육 모델”이라며 “글로컬대학30 사업의 대표 성과로서 지역 혁신과 고등교육 국제화를 동시에 견인해 나가겠다”고 말했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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