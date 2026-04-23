울산 ‘반구천의 암각화’, 셔틀버스로 가까워 진다

이번 조치는 지난해 7월 ‘반구천의 암각화’가 세계유산으로 등재된 이후 급증한 방문객들의 접근성을 개선하고, 차량 증가로 인한 현장의 주차난과 교통 혼잡 등 주민 불편을 해소하기 위해 마련됐다.

울산시는 24일 부터 유네스코 세계유산으로 등재된 ‘반구천의 암각화’를 찾는 국내외 관광객들의 관람 편의를 높이기 위해 순환버스를 운행한다고 23일 밝혔다.특히 오는 7월 부산에서 개최되는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’를 앞두고 대거 방문할 것으로 예상되는 국내외 관계자와 관광객들을 맞이하기 위한 선제적 기반 구축이라는 점에서 의미가 크다.운행은 매주 수요일부터 일요일까지 주 5일간 이뤄진다. 오전 9시 50분 첫차를 시작으로 하루 총 8회 운행하며, 시는 향후 계절별 이용 수요 변화에 따라 운행 횟수를 탄력적으로 조정할 방침이다.상세한 운행 시간표는 암각화박물관 내 안내 표지판과 울산시 공식 누리소통망(SNS)에서 확인할 수 있다.울산시는 이번 셔틀버스 도입이 단순한 교통 편의 제공을 넘어, 세계적 문화유산으로서의 인지도를 높이는 핵심 정책이 될 것으로 기대하고 있다.시는 지난해 등재 이후 관람 환경 개선과 안내 체계 정비를 지속해 왔으며, 등재 1주년 기념행사 등 다양한 연계 프로그램도 준비 중이다.울산시 관계자는 “반구천의 암각화는 인류 공동의 자산으로서 보존과 가치 확산이 매우 중요하다”며 “셔틀버스 운행을 통해 국내외 방문객들이 더 편리하게 현장을 찾아 그 역사적 가치를 직접 체감할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지