대구 지하철에서 라이터·살충제 소지 수상한 40대 체포
운행 중이던 대구 지하철 열차에서 방화 시도 의심 신고가 접수돼 경찰이 현장에서 라이터와 살충제를 손에 들고 있던 남성을 붙잡았다.
23일 대구 달서경찰서에 따르면 이날 오전 8시30분쯤 대구 도시철도 1호선 진천역으로 향하던 안심행 지하철 열차에 타고 있던 한 승객이 라이터와 분사형 살충제를 손에 들고있는 수상한 남성을 발견해 경찰에 “방화 시도가 의심된다”며 신고했다.
경찰은 진천역에서 대기하다가 열차가 역사로 들어오자 현주건조물방화 미수 혐의를 적용해 40대 A씨를 현장에서 체포했다. A씨가 들고 있던 살충제는 불이 붙는 가연성 물질인 것으로 파악됐다. A씨는 체포된 후 라이터 등의 소지 경위를 묻는 질문에 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “CCTV 분석 등을 통해 A씨가 실제 방화를 시도하려고 했는지 여부 등을 확인할 것”이라며 “조사된 내용을 종합적으로 검토해 적용 혐의를 최종적으로 결정할 것”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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