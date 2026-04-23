신장·체중·자산까지…‘듀오’ 회원 43만명 프로필 유출

듀오 “2차 피해 1건도 없어…피해 회원에 죄송”

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제7회 개인정보보호위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

결혼정보회사인 주식회사 듀오정보(듀오)에서 회원 43만명의 신체조건, 혼인경력, 직업, 학력, 자산 등 민감한 프로필 정보가 대거 유출됐다.