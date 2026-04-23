국민의힘 지지도 15% ‘역대 최저’… 李 대통령은 69%

국민의힘 지지도 15% ‘역대 최저’… 李 대통령은 69%
국민의힘의 정당 지지도가 10%대 중반까지 떨어져 역대 최저치를 기록했다는 조사 결과가 나왔다. 이재명 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가 비율이 취임 이래 최고치를 유지한 것과 대비된다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 성인 1005명을 상대로 진행해 이날 발표한 전국지표조사(NBS)에서 국민의힘의 정당 지지도는 직전 조사 대비 3%포인트 하락한 15%로 나타났다. 더불어민주당(48%)의 3분의 1에도 못 미치는 수치다.
국민의힘 지지율이 이처럼 떨어진 것은 NBS 조사가 시작된 2020년 7월 이래 처음 있는 일이다. 종전 최저치는 지난해 8월 기록한 16%였다.
연령대별로는 20대를 제외한 모든 나이대에서 민주당의 지지도가 국민의힘을 상회했다. 오직 18~29세에서만 국민의힘이 22%로 민주당(20%)과 접전을 펴는 것으로 나타났다.
이재명 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가 비율은 69%로 최고치를 기록했다. 격주로 이뤄지는 해당 조사에서 3월 4주차부터 3번 연속 같은 수치를 유지한 것이다. 부정 평가는 직전 조사 대비 1%포인트 하락한 21%로 나타났다.
6·3 지방선거의 성격을 두고도 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 응답이 정부 견제 차원에서 야당에 힘을 실어줘야 한다는 응답의 두 배 가까이 됐다. 전자는 58%, 후자는 30%였다.
조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p고, 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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