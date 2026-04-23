국민의힘 지지도 15% ‘역대 최저’… 李 대통령은 69%

이재명 대통령이 지난 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 발언 중인 장동혁 국민의힘 대표를 바라보고 있다. 연합뉴스

조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p고, 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.