인천시교육청, 광성중·고 급식실 현대화 준공
인천시교육청은 지난 22일 광성중·고등학교에서 급식실 현대화 사업 준공식을 개최했다고 23일 밝혔다.
준공식에는 도성훈 인천시교육감을 비롯해 학교 관계자, 지역 인사, 학부모 등이 참석했다. 이번 준공으로 학생들은 안전하고 쾌적한 급식 환경을 제공받을 수 있게 됐다.
광성중·고 급식실 현대화 사업에는 노후된 급식시설을 전면 개선하고 위생적·효율적인 조리·식사 환경을 조성할 수 있도록 37억여원이 투입됐다. 지상 2층 규모의 급식시설을 신축하고 조리실과 식당, 공용공간을 체계적으로 배치해 학생과 교직원의 이용 편의를 높인 게 특징이다. 약 400석 규모의 식사 공간도 확보했다.
도 교육감은 “학교는 단순히 공부하는 공간을 넘어 학생들이 하루 대부분을 보내는 삶의 공간”이라며 “아이들에게 가장 행복한 시간이 ‘밥 먹는 시간’인 만큼 이번 급식실 현대화가 학생들의 건강한 성장과 따뜻한 학교생활을 지원하는 기반이 되길 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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