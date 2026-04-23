인천시교육청, 광성중·고 급식실 현대화 준공

광성중·고등학교 급식실 현대화 사업 준공식. 인천시교육청 제공

노후된 급식시설을 전면 개선하고 위생적·효율적인 조리·식사 환경을 조성할 수 있도록 37억여원이 투입됐다. 지상 2층 규모의 급식시설을 신축하고 조리실과 식당, 공용공간을 체계적으로 배치해 학생과 교직원의 이용 편의를 높인 게 특징이다. 약 400석 규모의 식사 공간도 확보했다.