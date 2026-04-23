영흥면 어업인 갈등 극적 타결…김 양식장 280㏊ 확대

김 양식장. 옹진군 제공

군 관계자는 “우리 지역 내 어업인들이 갈등을 넘어 중재와 화합을 통해 지속 가능한 수산업 성장 기반을 마련하게 됐다”며 “이번 기회를 발판 삼아 앞으로도 김 산업의 부가가치를 높이고 어업인 소득 향상을 위한 다양한 정책을 적극 발굴·추진해 나가겠다”고 말했다.