김영환 지사 “강한 충북 완성…돔 구장 건설” 출사
국힘 27일 최종 후보 발표
김영환 충북지사가 23일 6·3지방선거 충북지사 출마를 공식화했다.
김 지사는 이날 도청 브리핑실에서 기자회견을 갖고 “대한민국의 중심을 넘어 더 강한 충북을 만들기 위해 충북지사 출마를 선언한다”고 말했다.
김 지사는 “민선 8기 충북은 창조적 상상력과 혁신적 실천을 바탕으로 바다가 없는 결핍을 새로운 성장 동력으로 바꾸며 대한민국의 중심이자 충북의 땅으로 힘차게 도약했다”며 “충북의 자존심을 세우고 대한민국의 중심으로서 잠재력을 증명하며 레이크파크 르네상스를 현실로 구현해 충북의 가치를 세계에 알렸다”고 전했다.
김 지사는 “민선 9기 충북은 민선 8기의 눈부신 성과를 바탕으로 충북의 새로운 미래 100년을 위한 피벗팅에 나서야한다”며 “5만석 규모의 돔 구장 건설과 프로야구 퓨처스리그 창단, 아트센터·도서관 등 문화시설 확충을 통해 정주의식을 고취시키고 기업과 사람이 모여드는 매력적인 충북을 만들겠다”고 강조했다.
김 지사는 “충북이 대한민국의 미래 번영과 도약을 이끌어갈 충분한 저력과 역량, 기회를 갖고 있다고 확신한다”며 “166만 도민의 지혜와 뜻을 하나로 모아 불굴의 의지로 대한민국의 중심, 강한 충북을 반드시 완성하겠다”고 전했다.
김 지사는 그러면서 “충북지사에만 머무르지 않고 대한민국의 도지사가 되겠다”며 “지역 균형발전과 지방정부의 새로운 길을 열고 충북의 변화와 혁신 DNA를 전국으로 확산시키겠다”고 말했다.
김 지사는 “경선을 통해 후보로 선출된다면 충북의 100년 미레를 내다보며 경험과 비전을 구체적인 정책으로 분명하게 제시하겠다”며 “오직 도민만 바라보고 뛰겠다. 부정한 세력에 맞서 충북의 공정과 상식을 지켜내겠다”고 전했다.
국민의힘은 오는 25~ 26일지 이틀간 본경선을 치를 예정이다. 본경선은 책임당원 선거인단과 일반국민 여론조사를 각각 50% 반영하며 최종 후보자는 27일 발표된다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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