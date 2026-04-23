전북도, 교통비 환급 문턱 ‘절반’ 하향…최대 50% 환급

9월까지 6개월간 한시 확대

‘모두의 카드’ 기준액 2만원대 하향

지역별 차등 지원으로 혜택 강화

전북특별자치도

전북특별자치도가 중동 사태 장기화와 고물가로 가중된 도민의 교통비 부담을 덜기 위해 대중교통비 환급 지원을 강화한다. 환급 기준 금액을 절반 수준으로 낮추고 이용 시간대에 따른 인센티브를 대폭 늘려 대중교통 이용 활성화를 꾀한다는 구상이다.



23일 전북도에 따르면 이번 ‘대중교통비 환급지원사업(모두의 카드)’ 확대를 위해 국비 10억7600만원을 추가 확보해 총 49억4800만원 규모의 예산을 투입한다. 지원 확대는 올해 4월부터 9월 이용분까지 6개월간 한시적으로 적용된다.



이번 조치로 교통카드 이용 실적에 따라 일정 비율을 돌려주는 ‘기본형(정률형)’의 환급률이 크게 상향됐다.



특히 출퇴근 시간 전후 각 1시간씩 지정된 ‘시차 시간대’에 탑승할 경우 환급률이 30%p 추가 지원된다. 이에 따라 일반 도민은 50%, 청년·어르신 등은 60%, 3자녀 이상 가구 80%, 저소득층은 이용 금액의 최대 83.3%까지 환급 혜택을 누릴 수 있다.



월 이용 금액이 기준액을 넘으면 초과분 전액을 지원하는 ‘모두의 카드(정액형)’는 환급 문턱이 절반 이하로 낮아졌다.



일반 지방권 기준 일반 국민의 환급 기준 금액은 기존 5만5000원에서 2만7000원으로, 청년과 2자녀 가구 등은 5만원에서 2만3000원으로 조정됐다. 대중교통을 자주 이용하는 고빈도 이용자일수록 체감 절감 효과가 커지는 구조다.



지역별 차등 우대 혜택도 적용된다. 전주·군산 등 일반 지역과 달리 인구 감소와 지역 낙후도가 고려된 진안·무주·장수·임실 등 ‘특별지원 지역’은 더 낮은 기준 금액이 설정돼 상대적으로 더 큰 혜택을 받게 된다.



도는 이번 사업이 도민의 교통비 경감은 물론, 승객 증가를 유도해 경영난을 겪는 시내·농어촌버스 업계의 자구책이 될 것으로 기대하고 있다. 보조금 지원을 넘어 대중교통 생태계 전반에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.



최정일 전북도 건설교통국장은 “이번 사업은 도민의 교통비 부담을 줄이는 동시에 버스 업계의 경영 안정에도 기여하는 상생형 정책”이라며 “도민들이 제도를 쉽게 이해하고 혜택을 누릴 수 있도록 홍보와 점검에 최선을 다하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북특별자치도가 중동 사태 장기화와 고물가로 가중된 도민의 교통비 부담을 덜기 위해 대중교통비 환급 지원을 강화한다. 환급 기준 금액을 절반 수준으로 낮추고 이용 시간대에 따른 인센티브를 대폭 늘려 대중교통 이용 활성화를 꾀한다는 구상이다.23일 전북도에 따르면 이번 ‘대중교통비 환급지원사업(모두의 카드)’ 확대를 위해 국비 10억7600만원을 추가 확보해 총 49억4800만원 규모의 예산을 투입한다. 지원 확대는 올해 4월부터 9월 이용분까지 6개월간 한시적으로 적용된다.이번 조치로 교통카드 이용 실적에 따라 일정 비율을 돌려주는 ‘기본형(정률형)’의 환급률이 크게 상향됐다.특히 출퇴근 시간 전후 각 1시간씩 지정된 ‘시차 시간대’에 탑승할 경우 환급률이 30%p 추가 지원된다. 이에 따라 일반 도민은 50%, 청년·어르신 등은 60%, 3자녀 이상 가구 80%, 저소득층은 이용 금액의 최대 83.3%까지 환급 혜택을 누릴 수 있다.월 이용 금액이 기준액을 넘으면 초과분 전액을 지원하는 ‘모두의 카드(정액형)’는 환급 문턱이 절반 이하로 낮아졌다.일반 지방권 기준 일반 국민의 환급 기준 금액은 기존 5만5000원에서 2만7000원으로, 청년과 2자녀 가구 등은 5만원에서 2만3000원으로 조정됐다. 대중교통을 자주 이용하는 고빈도 이용자일수록 체감 절감 효과가 커지는 구조다.지역별 차등 우대 혜택도 적용된다. 전주·군산 등 일반 지역과 달리 인구 감소와 지역 낙후도가 고려된 진안·무주·장수·임실 등 ‘특별지원 지역’은 더 낮은 기준 금액이 설정돼 상대적으로 더 큰 혜택을 받게 된다.도는 이번 사업이 도민의 교통비 경감은 물론, 승객 증가를 유도해 경영난을 겪는 시내·농어촌버스 업계의 자구책이 될 것으로 기대하고 있다. 보조금 지원을 넘어 대중교통 생태계 전반에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.최정일 전북도 건설교통국장은 “이번 사업은 도민의 교통비 부담을 줄이는 동시에 버스 업계의 경영 안정에도 기여하는 상생형 정책”이라며 “도민들이 제도를 쉽게 이해하고 혜택을 누릴 수 있도록 홍보와 점검에 최선을 다하겠다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지