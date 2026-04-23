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부산 제조업 체감경기 ‘급랭’…BSI 70으로 더 악화

입력:2026-04-23 11:29
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수출·내수 동반 위축…기업 체감경기 후퇴
전기전자 121→64 급락…업종 전반 부진
원자재·환율 부담 확대…대외 리스크 직격탄

최근 2년간 부산지역 제조업 분기별 경기전망지수(BSI) 실적 및 전망 추이./부산상의 제공

부산지역 제조업의 체감경기가 2분기 들어 다시 크게 위축된 것으로 나타났다. 중동 정세 불안과 대미 수출 관세 불확실성, 고환율 등 대외 변수들이 겹치며 기업들이 느끼는 경영 부담이 한층 커진 영향으로 풀이된다.

부산상공회의소는 지역 제조업체 252곳을 대상으로 벌인 ‘2026년 2분기 제조업 경기전망지수(BSI)’ 조사 결과 지수가 70으로 집계됐다고 23일 밝혔다. 전 분기(79)보다 9포인트 하락한 수치로, 기준치인 100을 크게 밑돌았다. BSI는 100 이상이면 경기 호전, 미만이면 악화를 의미한다.

기업 유형별로 보면 수출기업과 내수기업 모두 체감경기가 나빠졌다. 수출기업은 64로 전 분기보다 10포인트 하락했고, 내수기업도 71로 9포인트 떨어졌다. 글로벌 관세 정책 변화와 고유가, 해상운임 상승 등 대외 요인과 함께 원자재 가격 상승, 소비 위축 등이 동시에 영향을 미친 것으로 분석된다.

실제 경영 성과도 부진했다. 올해 1분기 실적지수는 63으로 전 분기보다 6포인트 낮아졌다. 매출과 영업이익 역시 각각 71과 69로 모두 하락하며 수익성 악화 흐름이 이어졌다.

업종별로는 전기·전자가 64를 기록하며 전 분기(121) 대비 큰 폭으로 떨어졌다. 글로벌 수요 둔화와 원가 부담 상승이 반영된 결과다. 조선·기자재와 자동차·부품 역시 각각 83으로 기준치를 밑돌았다. 환율 상승에 따른 수출 이익 증가보다 유가와 원자재 가격 상승, 물류비 부담이 더 크게 작용한 것으로 분석된다. 음·식료품과 1차금속, 화학·고무 등도 모두 기준치를 넘지 못했다.

부산지역 주요 업종별 경기전망지수(BSI) 변화./부산상의 제공

기업들이 꼽은 주요 경영 리스크로는 원자재·에너지 비용 상승이 43.3%로 가장 많았다. 이어 환율 변동성 확대(31.7%), 소비 회복 둔화(10.5%) 등이 뒤를 이었다. 특히 원·달러 환율이 1500원 안팎에서 움직이면서 수입 비용 부담과 경영 불확실성을 키우고 있는 것으로 조사됐다.

투자 계획은 응답 기업의 88.1%가 기존 계획을 유지하겠다고 답했지만, 11.9%는 축소나 지연을 검토하고 있다고 밝혔다. 이들 기업의 상당수는 생산 비용 상승을 주요 이유로 들었다.

부산상의 관계자는 “글로벌 리스크가 이어지면서 지역 제조업의 체감경기가 다시 위축됐다”며 “기업 부담을 완화할 수 있는 자금 지원과 수출입 관련 애로 해소 방안이 필요하다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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