남의 집 현관문에 오물 투척 ‘보복대행’ 2명 구속
남의 집 현관문에 오물을 뿌리고 낙서를 한 20대 남성 2명이 구속됐다.
인천 서부경찰서는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동재물손괴와 명예훼손 등 혐의로 20대 A씨와 B씨를 구속했다고 23일 밝혔다.
A씨 등은 지난 1월 16일 오전 1시30분쯤 인천시 서구 청라동 한 오피스텔 현관문 앞에 인분 등 오물을 뿌리고 욕설이 담긴 낙서를 한 혐의를 받고 있다.
오피스텔 건물에는 피해자 C씨를 비방하는 전단이 살포됐다. 또 C씨의 집 현관문과 도어락에는 붉은색 스프레이가 뿌려지거나 본드 칠이 된 것으로 조사됐다.
C씨는 피해를 본 이후 경찰 조사에서 “투자 리딩방 사기 관련으로 은행에 피해금 5000만원에 대한 지급 정지 신청을 했다. 이에 따른 보복 범행을 당한 것 같다”는 취지로 주장했다.
A씨와 B씨는 지인 관계로 텔레그램을 통해 연락한 상선으로부터 1명당 40만원을 받는 대가로 지시를 받아 범행한 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨 등의 범행이 이른바 ‘보복 대행’과 같은 유형인 것으로 보고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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