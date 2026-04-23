‘불청객 오명’ 송홧가루, 해마다 빨라져… 다음 주 올듯

2023년 4월 18일 한 시민이 서울 용산구 남산공원에 조성된 소나무 힐링숲을 거닐고 있다. 기사 내용과 무관. 뉴시스

송홧가루가 날리기 시작하는 시점은 해마다 전국 평균 0.91일꼴로 앞당겨지고 있다.

에 미치는 영향을 보여주는 중요한 지표”라며, “앞으로도 전국 단위의 장기 식물계절 모니터링을 지속하고, 이를 바탕으로 국민 건강과 생태계 관리에 활용할 수 있는 정보를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.