‘불청객 오명’ 송홧가루, 해마다 빨라져… 다음 주 올듯
봄철이면 돌아오는 소나무 꽃가루(송홧가루) 날림 현상이 다음 주 남부 지방부터 시작될 것이라는 전망이 나왔다. 기후 변화 탓에 갈수록 해당 시기가 앞당겨지는 가운데 알레르기 환자들의 주의가 요구된다.
산림청 국립수목원은 2010년부터 지난해까지 연도별 산림 송홧가루 비산 시기를 분석해 23일 발표한 내용에 따르면, 송홧가루가 날리기 시작하는 시점은 해마다 전국 평균 0.91일꼴로 앞당겨지고 있다.
수도권의 경우 2010년에는 5월 15일에 시작됐던 송홧가루 날림이 지난해에는 5월 10일 관측됐다. 강원권(5월 18일→5월 11일) 충청권(5월 15일→5월 7일) 경상권(5월 22일→5월 3일) 전라권(5월 8일→4월 30일) 제주도(5월 27일→5월 19일)도 같은 기간 예외 없이 비산 시점이 앞당겨졌다. 같은 추세면 올해 비산은 전라권에서 다음 주 중 시작될 공산이 크다.
국립수목원은 이 같은 변화가 기후변화 때문이라고 지적했다. 봄철 기온이 일찍 오르면서 소나무를 비롯한 식물의 생육 주기도 그에 맞춰 변화하고 있다는 것이다.
이번 분석에는 국립수목원 포함 전국 11개 수목원이 참여하는 ‘한국 식물 계절 관측 네트워크’ 자료가 쓰였다. 소나무 관측목이 존재하는 전국 산림 24개 지점에서 축적된 정보가 활용됐다.
선명한 노란색이 특징인 송홧가루는 더 미세한 자작나무·참나무·오리나무 등의 생식입자보다 알레르기 유발 성향이 약하다고 알려졌다. 국립수목원은 그럼에도 “알레르기 체질이 있는 경우 재채기, 콧물, 눈 가려움 등의 증상을 유발할 수 있다”며 주의를 당부했다.
임영석 국립수목원장은 “소나무 화분 비산 시기 변화는 기후변화가 생태계에 미치는 영향을 보여주는 중요한 지표”라며, “앞으로도 전국 단위의 장기 식물계절 모니터링을 지속하고, 이를 바탕으로 국민 건강과 생태계 관리에 활용할 수 있는 정보를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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