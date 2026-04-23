엘리시안 강촌, 내달 4일 ‘어린이날 키즈 페스티벌’

엘리시안 강촌리조트 전경

어린이날 연휴를 맞은 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

마술쇼, 버블쇼, 풍선 아트 등 어린이들의 오감을 자극하는 공연 프로그램이 2회에 걸쳐 진행된다.

고객 참여형 경품 이벤트도 진행된다. 객실 이용권 2매, 글램핑 이용권 3매, 수영장 입장권 10매, 아라비스타 아이스 아메리카노 쿠폰 10매 등을 선물로 준다.