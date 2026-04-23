엘리시안 강촌, 내달 4일 ‘어린이날 키즈 페스티벌’
강원도 춘천의 대표 리조트 엘리시안 강촌리조트가 어린이날을 맞아 가족 단위 고객을 위한 특별 이벤트를 준비했다.
엘리시안 강촌 리조트는 오는 5월 4일 리조트 내에서 어린이와 가족 고객이 함께 즐길 수 있는 ‘어린이날 키즈 페스티벌’을 개최한다.
이번 행사는 공연, 체험 프로그램, 플리마켓, 경품 이벤트 등 다양한 프로그램이 준비돼 어린이날 연휴를 맞은 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.
마술쇼, 버블쇼, 풍선 아트 등 어린이들의 오감을 자극하는 공연 프로그램이 2회에 걸쳐 진행된다.
1차 공연은 오전 11시부터 낮 12시까지, 2차 공연은 오후 2시30분부터 오후 3시30분까지 운영된다.
오전 11시부터 오후 4시까지는 체험존이 운영된다. 페이스 페인팅, 부채 만들기, 텀블러 및 에코백 만들기, 풍선 아트, 숲 공예 체험 등 다양한 참여형 프로그램이 진행된다.
고객 참여형 경품 이벤트도 진행된다. 객실 이용권 2매, 글램핑 이용권 3매, 수영장 입장권 10매, 아라비스타 아이스 아메리카노 쿠폰 10매 등을 선물로 준다.
어린이날 키즈 페스티벌은 별도의 사전 예약 없이 방문객 누구나 참여할 수 있다. 일부 체험 프로그램은 현장 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.
엘리시안 강촌리조트 관계자는 23일 “어린이날을 맞아 가족 고객이 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 다양하게 준비했다”며 “자연 속에서 즐기는 특별한 하루가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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