졸업하면 LG전자 취업… 부산대, 스마트가전공학과 신설

내년도 30명 선발 채용조건형 학과

입학부터 취업까지 전주기 산학협력

지역 인재 정주형 교육모델로 주목

2025년 10월 2일 부산대학교에서 열린 부산대-LG전자 협약식에서 최재원 부산대 총장과 LG전자 관계자가 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다./부산대 제공

부산대학교가 LG전자와 손잡고 졸업과 동시에 취업이 보장되는 채용연계형 계약학과를 신설한다.



부산대는 LG전자와 협력해 대기업 채용조건형 학부 계약학과인 ‘스마트가전공학과’를 신설하고 2027학년도부터 신입생 30명을 선발한다고 23일 밝혔다. 학부 과정에서 채용이 보장되는 계약학과 도입은 부산대에서 처음이다.



이 학과는 입학부터 교육, 취업까지 이어지는 전주기 산학협력 모델로 운영된다. 학생들은 재학 중 기업 맞춤형 교육과정을 이수하고, 졸업과 동시에 LG전자에 취업하게 된다.



등록금 지원과 장학금 지급, 인턴십 제공 등 다양한 혜택도 함께 제공된다. 교육과정은 기계공학을 기반으로 전기전자와 컴퓨터공학을 융합하고 인공지능과 데이터 기술을 반영해 스마트가전과 공조(HVAC) 분야 핵심 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다. 프로젝트 기반 수업과 실전 문제 연구를 통해 현장 적응력을 높이는 것도 특징이다.



이번 학과 신설은 부산대와 LG전자가 그간 축적해 온 산학협력 성과를 바탕으로, 학부부터 대학원, 연구, 취업까지 이어지는 통합형 인재 양성 체계를 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.



특히 지역 대학과 대기업이 협력해 인재 양성과 취업을 동시에 해결하는 구조로, 수도권으로의 인재 유출을 완화하고 지역 산업 경쟁력을 높이는 모델로 평가된다.



부산대는 앞으로도 지역 산업과 연계한 교육 혁신을 통해 국가균형발전 전략을 뒷받침하는 거점대학 역할을 강화할 계획이다.



정철웅 학과장은 “산업 수요 기반의 문제 해결형 교육을 통해 미래 혁신 인재를 양성하는 모델이 될 것”이라고 말했다. LG전자 관계자도 “대학과 기업이 함께 성장하는 산학협력 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 904 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산대학교가 LG전자와 손잡고 졸업과 동시에 취업이 보장되는 채용연계형 계약학과를 신설한다.부산대는 LG전자와 협력해 대기업 채용조건형 학부 계약학과인 ‘스마트가전공학과’를 신설하고 2027학년도부터 신입생 30명을 선발한다고 23일 밝혔다. 학부 과정에서 채용이 보장되는 계약학과 도입은 부산대에서 처음이다.이 학과는 입학부터 교육, 취업까지 이어지는 전주기 산학협력 모델로 운영된다. 학생들은 재학 중 기업 맞춤형 교육과정을 이수하고, 졸업과 동시에 LG전자에 취업하게 된다.등록금 지원과 장학금 지급, 인턴십 제공 등 다양한 혜택도 함께 제공된다. 교육과정은 기계공학을 기반으로 전기전자와 컴퓨터공학을 융합하고 인공지능과 데이터 기술을 반영해 스마트가전과 공조(HVAC) 분야 핵심 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다. 프로젝트 기반 수업과 실전 문제 연구를 통해 현장 적응력을 높이는 것도 특징이다.이번 학과 신설은 부산대와 LG전자가 그간 축적해 온 산학협력 성과를 바탕으로, 학부부터 대학원, 연구, 취업까지 이어지는 통합형 인재 양성 체계를 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.특히 지역 대학과 대기업이 협력해 인재 양성과 취업을 동시에 해결하는 구조로, 수도권으로의 인재 유출을 완화하고 지역 산업 경쟁력을 높이는 모델로 평가된다.부산대는 앞으로도 지역 산업과 연계한 교육 혁신을 통해 국가균형발전 전략을 뒷받침하는 거점대학 역할을 강화할 계획이다.정철웅 학과장은 “산업 수요 기반의 문제 해결형 교육을 통해 미래 혁신 인재를 양성하는 모델이 될 것”이라고 말했다. LG전자 관계자도 “대학과 기업이 함께 성장하는 산학협력 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지