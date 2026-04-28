초가공식품 많이 든 ‘저가 음식’ 괜찮을까…“건강에 나쁜 영향 우려”
[톡톡, 新한방건강법]32
최근 2030세대 사이에서 한 끼 1만원을 넘지 않는 가성비 식당을 한데 모은 지도 서비스가 인기몰이다. 고물가 시대 점심값을 아끼려는 젊은 층 사이에서 생활형 플랫폼으로 자리잡는 모습이다. 특히나 이용자들의 맛 평가를 기반으로 한 후기나 별점도 볼 수 있어 이용자들의 신뢰도도 높다. 정보 제공의 주체가 사업자가 아닌 이용자라는 점이 또 다른 흥행 요소로 작용하고 있는 것이다.
한 끼 식사 비용을 줄여 저축이나 다른 소비에 쓰려는 젊은 세대들의 최근 경향이 투영된 게 아닐까 하는 생각이 든다.
다만 이러한 저가 음식 만을 찾는 식습관이 자칫 젊은 세대들의 건강에 좋지 않은 영향을 미치는 건 아닌지 우려도 앞선다. 저가 음식이 ‘무조건 건강에 나쁘다’고 단정지을 순 없지만, 저가 음식에는 초가공식품이 다량 포함돼 있으며 이는 건강에 좋지 않다는 연구들이 다수 존재하기 때문이다.
일례로 영국 애버딘대 로웨트 연구소(Rowett Institute)에서 ‘가격·가공 수준·영양’을 동시에 분석한 연구를 보면, 가격이 낮을수록 초가공식품 비중이 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 높은 식비 일수록 초가공식품 비중이 20~30%, 중간 식비는 40~60%, 낮은 식비는 60~80%의 비중을 차지했다.
초가공식품은 과자, 컵라면, 탄산 음료, 냉동 피자 등 가공 정도가 높은 식품을 가리킨다. 원재료의 형태가 사실상 사라지고 각종 인공 첨가물이 들어간 형태의 식품이라, 다량 섭취 시 비만, 2형 당뇨병, 심혈관계 질환, 암 등을 불러일으킬 수 있다.
초가공식품이 위에서 언급한 질병들을 야기시킨다는 연구 결과들은 이미 다수 보고된 바 있다. 여기에 근골격계 건강에도 악영향을 미친다는 연구 결과들 역시 존재한다. 특히 골밀도를 감소시킨다는 보고는 물론, 허벅지 근육 내 지방 비중을 높여 무릎 골관절염을 유발시킬 수 있다는 연구도 있다.
이에 평소 초가공식품을 애용하는 이들 가운데, 근골격계 통증이 자주 발현되는 이들이 있다면 해당 식품 섭취를 가급적 줄이는 것이 좋다. 아울러 여력이 된다면 전문적 치료를 병행하는 것도 현명한 방법이다.
한의학에서는 침·약침, 추나요법, 한약 처방 등을 병행하는 한의통합치료로 근골격계 통증을 호전시킨다. 실제 국제 학술지 ‘BMC 보완대체의학(BMC Complementary and Alternative Medicine)’에 게재된 자생한방병원과 서울대 약대 천연물과학연구소 공동 연구에 따르면 한약인 ‘연골보강환(JSOG-6)’은 골다공증을 억제하고 뼈를 보호하는 데 효과적인 것으로 확인됐다. 아울러 국제 학술지 ‘메디슨(Medicine)’에 게재된 연구에선 무릎 관절염 환자 81명의 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)가 입원 시 중증도 이상에 해당하는 5.4였지만, 한의통합치료 후 2.96으로 절반 가까이 감소한 것으로 나타났다.
오늘날 많은 이들이 저렴함과 간편함을 이유로 저가의 초가공식품을 자주 찾곤 한다. 그러나 초가공식품은 무릎 골관절염을 비롯한 여러 질환의 위험을 높일 수 있어 섭취를 가급적 줄이는 것이 바람직하다. 건강을 지키기 위해 가공이 적은 신선 식품 위주의 식사 습관을 권해본다.
김영익 울산자생한방병원장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사