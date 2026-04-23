충남도, 농업용 면세유 유류비 추가 지원…21억원 규모
충남도는 국제유가 상승으로 어려움을 겪고 있는 농업인을 위해 총 21억 원규모의 농업용 면세유 유류비 차액을 지원한다고 23일 밝혔다.
이번 지원은 정부가 추진하는 농기계 면세유 유가 연동 보조사업과 별도로 지원하는 사업이다.
정부는 현재 농기계 3종(트랙터·콤바인·경운기) 대상으로 경유에 대해 한시적으로 유가 연동 보조금을 지원하고 있다.
도는 여기에 대상을 모든 농기계로 넓히고 휘발유까지 포함해 추가 지원함으로써 더 많은 농업인이 지원받을 수 있도록 했다.
지원 대상은 도내 주소지를 두고 농업용 면세유 카드를 발급받아 사용 실적이 있는 농업인·농업법인이다. 올해 2월 대비 4월 1일 기준 유가 인상분의 20% 수준으로 4∼6월 사용분을 지원한다.
최근 면세유 가격은 2월 대비 경유 24.7%, 휘발유 17.1% 상승했다.
원길연 도 스마트농업과장은 “정부 지원만으로는 최근 유가 급등에 따른 농업인 부담을 충분히 완화하는 데 한계가 있어 이번 추가 지원을 추진한다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사