“오늘의 한강, 내일의 건강”…도심 속 쉼과 회복, ‘한강 웰니스 위크’ 열린다

5월 3일부터 6월 14일까지 여의도 한강공원서 총 10일간 운영

습관·행복·건강·치유·조화 ‘5H 테마’로 체험·공연·교육 프로그램 다채



서울 한강공원이 시민들의 일상 속 건강 습관을 키우는 도심형 웰니스 공간으로 탈바꿈한다.



서울시 미래한강본부는 오는 5월 3일부터 6월 14일까지 여의도 한강공원 물빛무대 일대에서 ‘2026 한강 웰니스 위크’를 개최한다고 23일 밝혔다.



이번 행사는 ‘오늘의 한강, 내일의 건강’을 주제로, 시민과 관광객이 자연 속에서 몸과 마음을 돌보는 경험을 할 수 있도록 기획됐다. 총 5주간 주말마다 진행되며, 어린이날 특별 운영을 포함해 모두 10일 동안 열린다.



행사는 ‘Habits(습관)·Happy(행복)·Healthy(건강)·Healing(치유)·Harmony(조화)’ 등 5개 테마로 구성됐다. 각 주차별로 체험 프로그램과 공연, 교육 콘텐츠가 유기적으로 배치돼 가족 단위 방문객부터 1인 참가자까지 누구나 자신의 속도에 맞춰 참여할 수 있도록 설계됐다.



개막 주간에는 ‘작은 습관의 시작’에 초점을 맞춘 프로그램이 마련된다. 음악치유, 영양 상담, 아로마 테라피 등 체험형 콘텐츠가 상시 운영되며, 힐링 요가와 가수 하하의 공연, 청소년 댄스·보컬 경연 등 참여형 무대도 이어진다. 특히 어린이날에는 키즈 액티브 플레이존, 단체 줄넘기 챌린지, 부모교육 토크콘서트 등 가족 중심 프로그램이 집중 운영된다.



이어 ‘행복’과 ‘건강’ 주간에는 퍼스널컬러 진단, 훌라댄스, 티 테라피, 싱잉볼 명상 등 감각과 신체 균형을 동시에 체험할 수 있는 콘텐츠가 진행된다. 재즈·힙합 공연과 러닝 체험 프로그램 등 활동적인 프로그램도 마련돼 시민 참여를 유도한다.



6월에는 ‘치유’와 ‘조화’를 주제로 보다 깊이 있는 힐링 프로그램이 이어진다. 핸드테라피와 필라테스, 힐링 DJ 세션을 통해 몸과 마음의 긴장을 풀고, 반려식물 클래스와 도그요가 등 일상 속 웰니스 실천을 돕는 프로그램이 운영된다. 마지막 날에는 배우 양경원, 가수 진민호 등이 참여하는 특별 공연이 행사의 대미를 장식한다.



대부분 프로그램은 현장 참여가 가능하지만, 요가와 트램펄린 등 일부 체험형 프로그램은 서울시 공공서비스 예약 시스템을 통해 사전 신청해야 한다. 일부 프로그램은 재료비 등 소정의 비용이 발생할 수 있다.



박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강에서 시작한 작은 웰니스 습관이 시민들의 일상으로 확장되길 기대한다”며 “모든 세대가 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 준비한 만큼 많은 참여를 바란다”고 말했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 한강공원이 시민들의 일상 속 건강 습관을 키우는 도심형 웰니스 공간으로 탈바꿈한다.서울시 미래한강본부는 오는 5월 3일부터 6월 14일까지 여의도 한강공원 물빛무대 일대에서 ‘2026 한강 웰니스 위크’를 개최한다고 23일 밝혔다.이번 행사는 ‘오늘의 한강, 내일의 건강’을 주제로, 시민과 관광객이 자연 속에서 몸과 마음을 돌보는 경험을 할 수 있도록 기획됐다. 총 5주간 주말마다 진행되며, 어린이날 특별 운영을 포함해 모두 10일 동안 열린다.행사는 ‘Habits(습관)·Happy(행복)·Healthy(건강)·Healing(치유)·Harmony(조화)’ 등 5개 테마로 구성됐다. 각 주차별로 체험 프로그램과 공연, 교육 콘텐츠가 유기적으로 배치돼 가족 단위 방문객부터 1인 참가자까지 누구나 자신의 속도에 맞춰 참여할 수 있도록 설계됐다.개막 주간에는 ‘작은 습관의 시작’에 초점을 맞춘 프로그램이 마련된다. 음악치유, 영양 상담, 아로마 테라피 등 체험형 콘텐츠가 상시 운영되며, 힐링 요가와 가수 하하의 공연, 청소년 댄스·보컬 경연 등 참여형 무대도 이어진다. 특히 어린이날에는 키즈 액티브 플레이존, 단체 줄넘기 챌린지, 부모교육 토크콘서트 등 가족 중심 프로그램이 집중 운영된다.이어 ‘행복’과 ‘건강’ 주간에는 퍼스널컬러 진단, 훌라댄스, 티 테라피, 싱잉볼 명상 등 감각과 신체 균형을 동시에 체험할 수 있는 콘텐츠가 진행된다. 재즈·힙합 공연과 러닝 체험 프로그램 등 활동적인 프로그램도 마련돼 시민 참여를 유도한다.6월에는 ‘치유’와 ‘조화’를 주제로 보다 깊이 있는 힐링 프로그램이 이어진다. 핸드테라피와 필라테스, 힐링 DJ 세션을 통해 몸과 마음의 긴장을 풀고, 반려식물 클래스와 도그요가 등 일상 속 웰니스 실천을 돕는 프로그램이 운영된다. 마지막 날에는 배우 양경원, 가수 진민호 등이 참여하는 특별 공연이 행사의 대미를 장식한다.대부분 프로그램은 현장 참여가 가능하지만, 요가와 트램펄린 등 일부 체험형 프로그램은 서울시 공공서비스 예약 시스템을 통해 사전 신청해야 한다. 일부 프로그램은 재료비 등 소정의 비용이 발생할 수 있다.박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강에서 시작한 작은 웰니스 습관이 시민들의 일상으로 확장되길 기대한다”며 “모든 세대가 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 준비한 만큼 많은 참여를 바란다”고 말했다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지