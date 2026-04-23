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오월드 “늑구 근황 당분간 공개 안 할 것”…이유는?

입력:2026-04-23 10:42
수정:2026-04-23 10:50
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대전오월드에서 탈출했다 9일 만에 포획된 늑대 '늑구'가 20일 오후 2시 닭고기와 소고기 분쇄육을 먹고 있다. 오월드 제공

대전 오월드가 탈출 후 복귀한 늑대 ‘늑구’의 근황 공개를 당분간 중단하기로 했다. 과도한 관심이 회복에 부담이 된다는 판단에서다.

오월드는 23일 공식 소셜미디어를 통해 “늑구의 상태에 대해 보내주신 걱정과 관심에 감사드린다”면서도 “현재는 무엇보다 평온하고 조용한 환경이 필요하다”고 밝혔다.

이어 “완전한 회복을 위해 당분간 사진과 영상 촬영을 진행하지 않기로 결정했다”는 방침을 전했다.

오월드는 “늑구의 상태가 충분히 안정되고 본래의 보금자리에서 편안하게 지낼 수 있는 시점이 되면 다시 소식을 전하겠다”며 “따뜻한 시선으로 지켜봐 달라”고 덧붙였다.

앞서 오월드는 탈출 9일 만에 포획된 늑구가 식사를 하는 모습 등을 공개하며 회복 상황을 알렸다. 그러나 공개된 영상과 사진을 두고 일부 누리꾼들 사이에서 사육 방식에 대한 문제 제기가 이어지며 논란이 불거졌다.

특히 먹이를 그릇이 아닌 바닥에 제공한 점을 두고 비판이 제기되자 오월드 측은 “늑대는 소리에 민감해 그릇 사용 시 섭취를 꺼릴 수 있다”며 “이는 늑대의 자연스러운 섭식 방식으로 기존에도 동일하게 진행해왔다”고 해명했다.

동물단체의 비판도 이어졌다. 대전충남녹색연합 등은 전날 기자회견을 열고 “늑구를 또다시 구경거리로 만들고 있다”며 “공영동물원 운영 방식 전환과 전시 중심 사업에 대한 재검토가 필요하다”고 주장했다.

대전 오월드 관리주체인 대전도시공사 관계자는 이날 국민일보와의 통화에서 “늑구의 빠른 회복과 편안한 분위기 조성을 위해 카메라 촬영 등을 중단하기로 한 것”이라고 설명했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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