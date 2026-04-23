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충청권 통일+센터 남북한 주민 봉사단 출범

입력:2026-04-23 14:00
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충남도청사. 충남도 제공

충남도는 23일 충청권 통일+센터 대회의실에서 정(情)주행 봉사단 발대식을 개최했다고 밝혔다.

정주행 봉사단은 남북한 주민이 함께 참여하는 통합형 봉사단으로, 제도를 넘어 사람으로 이어지는 통일의 가치를 현장에서 구현하는 상징적 선도모델이다.

정주행 봉사단이라는 명칭은 한 번의 참여로 끝나는 활동이 아닌, 사람과 사람의 관계를 끝까지 이어가는 지속적인 동행을 의미한다.

이들은 앞으로 통일 공감대 캠페인, 취약계층 지원, 지역사회 연계 활동 등 다양한 분야에서 정기적인 봉사활동을 이어갈 계획이다.

조상현 도 자치행정과장은 “정주행 봉사단은 단순한 봉사조직이 아니라, 남북한 주민이 함께 삶을 나누고 사회를 만들어가는 통합의 플랫폼”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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