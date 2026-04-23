전남광주통합시장 민주당 후보 290표차 불과…“2308표 증발은 후보 바뀔 수도”
ARS 오류 진상규명 촉구…공정성 논란 연이어 확산
시민연대 “결선 투표 오류, 기본 참정권 심각 침해” 주장
“31만 권리당원 투표 안내 미흡…선관위 투명 공개 촉구”
전남광주통합특별시장 민주당 경선 최종 후보 선출 표차가 겨우 290표차에 불과한 것으로 파악됐다. 하지만 경선 과정에서 전남지역 2308명의 응답이 조사 도중 중단되는 ‘ARS 먹통’ 등 오류가 발생했다는 주장에 따라 공정성 논란이 연이어 확산되고 있다.
2308표 증발이라는 오류 발생에도 0.89% 차이의 후보 결정은 그 결과가 충분히 뒤집힐 수도 있다는 주장의 수치인 점에 따라 당 차원의 적극적인 진상규명이 이뤄야 한다는 지적이다.
국민주권사수광주전남민주시민연대는 최근 전남광주통합특별시장 후보 경선 과정에서 발생한 ‘ARS 먹통’ 등 여론조사 시스템 결함 문제와 관련해 정청래 더불어민주당 대표와 당 지도부에 진상규명을 공식 촉구하고 나섰다.
시민연대는 지난 21일 정 대표와 강득구, 문정복, 박지원, 이성윤, 이언주, 황명선 민주당 최고위원, 양부남, 김원이 민주당 시·도당위원장 등 10명에게 진상규명을 촉구하는 청원서를 일괄 발송했다고 23일 밝혔다. 이와 함께 민주당에 최근 통합시장 경선 과정에서 불거진 ‘ARS 먹통’ 의혹에 대한 입장문도 공문으로 전달했다.
시민연대가 발송한 청원서와 공문에는 지난 12일부터 14일까지 진행된 전남광주특별시장 후보 경선 과정 중 전남지역 일반 시민 여론조사 2308건의 응답이 중단되는 ‘ARS 먹통’ 등 오류가 발생했고, 이에 대한 당 차원의 명백한 진상규명을 촉구하는 내용이 담겼다.
시민연대는 “최근 통합시장 후보 경선 과정에서 발생한 전남지역 2308건의 ‘ARS 먹통’ 오류는 중앙당 선관위도 ‘절차상 오류’를 인정한 사안”이라며 “이는 가장 공정하고 깨끗하게 치러져야 할 전남광주특별시장 후보 민주당 경선이 시스템적으로 중대한 절차적 하자가 있었음을 드러낸 것”이라고 지적했다.
특히 “예비경선·본경선 때는 문제가 없다가 결선 때 해당 오류가 발생한 점, 전남 특정 지역에서만 오류가 발생한 점은 납득하기 어려운 사실”이라며 “이는 시민의 기본권인 참정권이 시스템 오류로 배제된 엄연한 공직선거법 위반”이라고 주장했다.
또한 시민연대는 “중앙당은 결선 투표와 관련, 실제 안내를 받지 못했다는 당원들의 증언과 민원이 속출하고 있다”며 “당 선관위는 31만여 명에 달하는 권리당원에 대한 안내문자 발송 규모, 횟수, 내역, 전남광주 27개 시군구에 대한 권리당원 투표율 및 득표율 등을 투명하게 공개해야 한다”고 강력히 촉구했다.
시민연대는 “증발해 버린 2308표는 0.89%(약 290여표) 차에 불과했던 최종 경선 결과를 충분히 뒤집을 만한 결정적인 숫자”라며 “후보간 합의로 재발신이 이뤄졌다고 하지만, 현재까지 그 과정이 투명하게 공개되지 않았고 데이터의 정상 반영 여부조차 확인되지 않고 있다”고 지적했다.
시민연대는 “민주당 당내 경선은 공직선거법을 준용해 실시되고 있다”며 “당은 이번 특별시장 경선에서 발생한 불공정 절차를 투명하게 밝히고, 위법한 행위에 대한 증거 보전과 함께 절차상 문제시 선거를 전면 무효화해야 한다”고 주장했다.
이어 “해당 요구가 관철될 때까지 모든 수단과 방법을 가리지 않고 강력 투쟁하겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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