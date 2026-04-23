장동혁 “해당행위 강력조치…후보자도 즉시 교체”
장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 후보자가 해당행위를 할 경우 즉시 교체하겠다고 강력히 경고했다.
장 대표는 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 “지금부터 발생하는 해당행위에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다”고 밝혔다.
이어 “해당행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보를 교체하겠다”며 “본격적으로 민주당과 민주당 후보와 싸워야 할 시간이다. 이제 싸울 상대를 제대로 식별할 상황이라고 생각한다”고 했다.
그러면서 전례대로 광역단체장 후보가 결정된 지역은 시도당 광역단체장 후보가 협의해 시도당별로 선대위를 구성하도록 하고, 공천 마무리 상황을 지켜보면서 중앙선대위도 구성하겠다고 설명했다.
장 대표의 발언은 최근 당 지도부를 향한 거취 압박이 이어지는 가운데 나왔다. 김진태 국민의힘 강원지사 후보는 전날 강원도 민생 현장을 찾은 장 대표에게 “결자해지가 필요하다”고 말했다. 당내에서는 ‘결자해지’ 발언을 두고 장 대표의 2선후퇴 또는 사퇴를 요구한 것이라는 해석이 나왔다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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