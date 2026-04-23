인천시, 공중케이블 정비 133억 투입…원도심 환경 개선
인천시는 원도심 내 시민 안전과 도시 미관을 저해하는 전력·통신선(공중케이블)을 정비한다고 23일 밝혔다.
공중케이블 정비사업은 지중화가 어려운 지역이나 우선 정비가 필요한 구간의 난립된 케이블을 정리하는 지상정비 사업이다. 도로와 건물 외벽 등에 무질서하게 설치된 케이블을 정비해 도시경관을 개선하고 안전사고를 예방한다. 인천에서는 2013년부터 추진됐다. 시는 지난해까지 총 1838억원의 국비를 확보해 전주 12만4123본과 케이블 5960㎞의 정비를 마무리했다.
올해는 과학기술정보통신부로부터 국비 133억원을 확보해 전주 4206본, 통신주 1635본, 케이블 215㎞를 12월까지 정비할 계획이다. 확보된 국비는 정부에서 정한 통신 분야 기준금액 113억원을 상회한다.
대상지역은 중구 인성초등학교 일대, 미추홀구 묵동어린이공원 일대, 남동구 갯골공원 일대, 부평구 인평자동차고등학교 일대, 계양구 효성동초등학교 일대, 서구 석남2동 행정복지센터 일대 등 학교와 공원 주변을 포함한 21개 구역이다. 공중케이블 정비협의회의 평가와 심의를 거쳐 최종 선정됐다.
정비 대상은 공중에 뒤엉킨 케이블, 여러 방향으로 설치된 인입선, 사용하지 않는 폐선·사선, 안전성이 확보되지 않은 케이블 등이다.
시는 이번 공중케이블 정비사업을 통해 주거 및 교통 환경을 개선할 방침이다. 또 학교와 공원 주변 보행환경을 정비해 시민 생활안전 수준을 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
장철배 시 교통국장은 “노후·방치된 케이블 정비는 보행자 안전 확보와 도시 미관 개선에 큰 효과가 있다”며 “앞으로도 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 원도심 환경개선 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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