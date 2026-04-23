日 닛케이지수, 사상 첫 장중 60,000선 돌파
일본 증시의 벤치마크인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 23일 오전 사상 처음으로 장중 60,000선을 돌파하며 일본 주식시장의 새 역사를 썼다.
이날 오전 9시50분 기준 닛케이지수는 전 거래일 종가 대비 0.51% 상승한 59,890을 가리키며 강한 상승세를 보이고 있다.
특히 이날 장 초반 매수세가 몰리면서 지수는 장중 한때 60,013까지 치솟아 사상 처음으로 ‘꿈의 6만 고지’를 밟았다. 지난해 10월 50,000선 벽을 깬 지 불과 약 반년 만에 60,000선마저 돌파한 것이다.
교도통신은 “지난해 10월 50,000선을 돌파한 뒤 약 반년 만에 60,000선도 넘어섰다”며 “미국과 이란의 휴전 연장에 따른 협상 진전 기대감이 주가를 끌어올렸다”고 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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