시사 전체기사 [속보] 공정위, 제지 6사 담합에 과징금 3383억원·가격 재결정 명령 입력:2026-04-23 09:47 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 [속보] 공정위, 제지 6사 담합에 과징금 3383억원·가격 재결정 명령백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1152 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 미 공화당 “쿠팡은 미국 기업… 정치 박해 중단하라” 2 여당 지도부서 나온 첫 ‘김용 비토’… 명·청 갈등 재점화되나 3 브런슨, 韓 조속한 전작권 전환에 신중론 4 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 5 “장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다 해당분야별 기사 더보기 1 알리 드레스에 당근 부케 들고 셀프 촬영… 고물가 시대의 결혼 2 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 3 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 4 6분만에 완충·1500㎞ 주행… 무섭게 굴기하는 中 배터리 5 SK하이닉스 올 1분기 영업이익 37.6조원 ‘역대 최대’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 2 전투기로 인생샷 찍으려다 ‘쿵’…수리비만 8억원 3 “아빠처럼 착하게 살게요”…3명 살리고 떠난 ‘천사 아빠’[아살세] 4 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 5 현직 공무원 “시장님 인사해야 하니까 당신은 내려가세요” 해당분야별 기사 더보기 1 중동 전쟁發 공급 차질로 콘돔값 30% 폭등 우려 2 “신생 펀드인데 미쳤다”… 미국서도 핫한 ‘삼전닉스’ ETF 3 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사범, 챗GPT에 물어봤다 4 2009년생부터 평생 담배 못산다… 英 초강력 법안 통과 5 美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘 해당분야별 기사 더보기 1 ‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기 2 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 3 오타니의 구종, 삼진 킬러 됐다 4 2안타 이정후, 김혜성과 코리안리거 첫 맞대결서 판정승 5 북중미 월드컵, MBC·SBS에선 못 본다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수 2 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 3 “15년 만의 베자르 발레 로잔 내한공연에 흥분됩니다” 4 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 5 “15년 전 무용수, 예술감독으로 돌아와” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 돌보던 생후 8개월 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예 경찰, ‘에어건 분사’ 사업주에 사전구속영장 신청 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 5부제 참여 차량 보험료 할인 상품 다음 달 출시 서울 원룸 평균 월세는?…보증금 1000만원에 71만원 삼성 노조 ‘45조원 청구서’… 합당한 분배냐 성장 족쇄냐 깨어난 곰, 긴장한 일본… ‘어반베어’의 때이른 귀환[이세계도쿄] 美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요