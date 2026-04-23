시사 전체기사

[속보] 공정위, 제지 6사 담합에 과징금 3383억원·가격 재결정 명령

입력:2026-04-23 09:47
공유하기
글자 크기 조정

[속보] 공정위, 제지 6사 담합에 과징금 3383억원·가격 재결정 명령

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1152
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
돌보던 생후 8개월 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예
경찰, ‘에어건 분사’ 사업주에 사전구속영장 신청
‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다”
5부제 참여 차량 보험료 할인 상품 다음 달 출시
서울 원룸 평균 월세는?…보증금 1000만원에 71만원
삼성 노조 ‘45조원 청구서’… 합당한 분배냐 성장 족쇄냐
깨어난 곰, 긴장한 일본… ‘어반베어’의 때이른 귀환[이세계도쿄]
美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘
국민일보 신문구독