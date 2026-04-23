돌보던 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예
대구지법 형사11단독 전명환 부장판사는 돌보던 아기를 침대로 집어 던지는 등 학대한 혐의(아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로 기소된 60대 아이돌보미 A씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 23일 밝혔다.
법원은 A씨에게 아동학대 재범 예방 강의 40시간 수강과 2년간 아동 관련 기관 취업제한도 명령했다.
A씨는 지난해 9월 3일 대구 수성구 중동에 있는 한 가정집에서 생후 8개월 된 영아를 돌보던 중 잠을 자지 않고 칭얼거린다는 이유로 침대에 집어 던지는 등 학대한 혐의로 기소됐다. 당시 범행이 집 안에 설치된 CCTV에 고스란히 담겼다.
전 부장판사는 “피고인의 행위는 아이의 건강에 중대한 위험을 초래할 수 있고 피해자 부모도 엄벌을 탄원하고 있다”면서도 “범행을 인정하고 반성하는 점과 별다른 범죄 전력이 없는 점 등을 고려했다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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