경찰, ‘에어건 분사’ 사업주에 사전구속영장 신청
경찰이 산업용 에어건으로 태국 국적 이주노동자에게 중상을 입힌 혐의를 받는 사업주의 신병 확보에 나섰다.
경기남부경찰청 광역수사대는 23일 특수상해 등 혐의로 입건된 60대 A씨에 대한 사전구속영장을 전날 수원지검에 신청했다고 밝혔다.
A씨는 지난 2월 20일 자신이 대표로 있는 화성 소재 금속세척업체 사업장 내에서 태국 국적 40대 이주노동자 B씨의 항문 부위에 공업용 에어건으로 고압 공기를 분사해 직장 손상 등 중상을 입힌 혐의를 받는다.
신병을 확보하지 않은 상태에서 A씨를 조사해 온 경찰은 앞서 지난 21일 그를 피의자 신분으로 소환해 조사한 지 하루 만에 사전구속영장을 신청했다. 사건 당일 A씨의 행적, 국립과학수사연구원 감정 결과, 관련자 조사 등을 종합할 때 신병 확보가 필요하다는 취지다. A씨가 ‘고의가 아니었다’고 부인했지만, 경찰은 B씨의 일관된 피해 사실 진술이 더 믿을 만하다고 판단했다.
A씨는 앞서 언론 인터뷰 등지에서 “장난이었다”는 등 진술 번복으로 해석될 수 있는 발언을 한 바 있다. 지난 2월 사건 당시 B씨를 병원에 데려갔다가 부상 경위를 허위로 설명한 것 또한 불리한 정상으로 참작된 것으로 보인다.
경찰은 수사 과정에서 A씨에게 폭행 혐의도 새로 적용했다. A씨가 기존에 알려진 에어건 분사 이외에 사건 당일 B씨의 머리에 일명 ‘헤드록’도 걸었다는 것이다. A씨는 역시 태국 국적인 B씨의 동료 노동자를 폭행한 혐의도 받는다. A씨는 폭행 관련 혐의는 일부 인정한 것으로 전해진다.
B씨에게는 피해자 보호 전담 경찰관이 배정된 상태다. 경찰은 아울러 B씨에게 치료비·생계비 지원, 주거 지원 등 조처도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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