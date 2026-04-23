“농장주 요청”…광명 사슴 5마리 탈출 수색 중단
경기 광명시의 한 사슴 농장에서 탈출한 사슴 5마리에 대한 수색이 농장주의 요청으로 중단됐다.
23일 광명시와 소방 당국에 따르면 지난 15일 광명시 옥길동 소재 사슴 농장에서 사슴 5마리가 우리를 벗어나 달아났다. 이 가운데 3마리는 성체, 2마리는 새끼인 것으로 파악됐다.
농장주는 탈출 사실을 인지하고도 즉시 신고하지 않고, 약 일주일이 지난 22일 낮 12시30분쯤 119에 신고했다. 먹이가 떨어지면 다시 우리로 돌아오는 사슴의 습성을 고려해 상황을 지켜봤다는 취지다.
신고를 받은 소방 당국은 전날 오후 7시45분까지 농장 인근을 중심으로 수색을 벌였지만 사슴을 발견하지 못했다. 이후 농장주가 “직접 찾아보겠다”는 의사를 밝히면서 수색은 중단됐다.
소방 당국 관계자는 “농장주가 자체적으로 수색한 뒤 다시 연락을 주기로 했다”며 “추가 신고가 접수되면 즉시 출동할 예정”이라고 말했다.
당국은 탈출한 사슴들이 산으로 이동했을 가능성이 크며, 민가로 내려올 가능성은 낮은 것으로 보고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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