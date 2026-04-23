서울 원룸 평균 월세는?…보증금 1000만원에 71만원
서울 원룸의 보증금 1000만원 기준 평균 월세가 70만원을 넘은 것으로 나타났다.
23일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 등록된 데이터에 따르면 지난달에 계약된 서울 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 71만원(보증금 1000만원 기준)이었다. 전월 대비 5.2%(4만원) 상승한 수치다.
평균 전세 보증금은 2억1386만원으로 0.4%(83만원) 하락했다.
구별 원룸 평균 월세는 강남구(100만원)가 가장 높았으며 이어 서초·성동구(각 86만원), 용산구(84만원), 중랑구(82만원), 광진구(77만원), 동대문구(76만원), 강서구(72만원), 영등포구(71만원) 등의 순이었다.
평균 전세 보증금은 서초구(2억6732만원), 중구(2억5628만원), 강남구(2억5361만원), 광진구(2억4151만원), 동작구(2억3874만원), 용산구(2억3588만원), 영등포구(2억2623만원), 마포구(2억2301만원), 동대문구(2억1583만원) 등의 순으로 높았다.
조사는 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래 가운데 전월세전환율을 반영해 보증금 1000만원 기준으로 산출했다. 전세 보증금의 경우 전체 거래를 기준으로 집계했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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