부천시, 일회용품·생활폐기물 모두 줄인다…친환경 행정 가속

경기 부천시 직원들이 시청사 1층 로비에 설치된 텀블러 세척기를 이용하고 있다. 부천시 제공

시는 또 다회용컵 사용 기반도 강화했다. 시청과 구청, 도서관, 체육시설, 대학 등 15곳에 텀블러 세척기 18대를 설치해 텀블러를 위생적으로 사용할 수 있는 환경을 마련했다. 누적 이용 횟수는 5만건을 넘어섰다.

시는 ‘탄소중립 대응 플랫폼’ 오픈도 앞두고 있다. 폐기물 발생량 등 환경 상태를 ‘기후 컴퓨터단층촬영(CT)’로 진단하고 배출과 흡수 비율을 ‘탄소 체질량지수(BMI)’로 시각화해 도시의 탄소중립도 수준을 직관적으로 보여주는 것이 특징이다.